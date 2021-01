Nuovi videogiochi Star Wars: KOTOR 3 sempre più probabile

Disney ha da poco annunciato la nuova etichetta Lucasfilm Games, attraverso la quale riporterà prepotentemente Star Wars nel mondo dei videogiochi. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucasfilm Games starebbe lavorando anche a un nuovo capitolo di Knights of the Old Republic, pur non coinvolgendo né Electronic Arts (che ha curato gli ultimi giochi di Star Wars) né BioWare o Obsidian Entertainment (che hanno sviluppato i primi due capitoli).

Star Wars: il ritorno di Knights of the Old Republic

Le voci arrivano tramite il podcast Bespin Bulletin, che avrebbe appreso da fonti affidabili che il progetto è stato affidato a un team coinvolto nella nuova iniziativa Lucasfilm Games non immediatamente accostabile a un progetto di tipo gioco di ruolo aperto come dovrebbe essere un Knights of the Old Republic. Jason Schreier di Bloomberg, altro giornalista bene informato sui movimenti dell'industria dei videogiochi, qualche settimana fa aveva detto che "nessuno può indovinare" a quale studio è stato affidato il nuovo KOTOR. Insomma, sembra proprio che bisogna puntare su qualcosa di decisamente insospettabile.

I diritti per lo sviluppo di videogiochi su Star Wars sono rimasti nelle mani di Electronic Arts per diversi anni. Quest'ultima, infatti, aveva siglato un accordo della durata di 10 anni con Disney all'indomani dell'acquisizione di Lucasfilm. Con il recente annuncio del videogioco di Star Wars di Ubisoft l'esclusività di EA finisce con due anni di anticipo. Si è molto parlato del rapporto tra Disney e EA, considerato da più parti burrascoso, e degradato ulteriormente dopo il difficoltoso lancio di Star Wars Battlefront II e dopo il fallimento del progetto Star Wars 1313.

Il gioco di Ubisoft e il nuovo KOTOR dovrebbero essere due progetti separati, anche se bisognerà aspettare gli annunci ufficiali per una conferma definitiva. Disney affiderà i prossimi giochi di Star Wars a studi diversi, non essendoci più un contratto di esclusività con un unico partner. Ricordiamo, inoltre, che l'ultimo titolo approdato sul mercato è stato Star Wars Squadrons, con una storia che segue le vicende di Endor e si ricongiunge con i fatti della trilogia sequel e con la serie animata Rebels. Questa storia, inoltre, potrebbe avere agganci importanti con quella del prossimo film di Star Wars, Rogue Squadron.

Tornando a Knights of the Old Republic, si tratta di un gioco fondamentale per Star Wars, e non solo per avere introdotto personaggi iconici come Revan, Darth Malak e Bastila Shan. Con la sua ampia storia, comprensiva di una moltitudine di side quest, KOTOR contribuì a espandere l'universo di Star Wars in maniera considerevole, conferendo grande spessore a Mandalore. Insieme ai romanzi di Timothy Zahn, negli anni '90 rese Star Wars un fenomeno cross-mediale e anticipò l'aspetto che l'immaginario sta sempre più prendendo dopo l'acquisizione di Disney, dove film, romanzi, fumetti e videogiochi concorrono alla narrazione.

La storia di KOTOR non è più canonica, ma confinata al Legends dopo l'acquisizione di Disney. È interesse di quest'ultima riportarla nel Canon, soprattutto per ridare lustro alla figura di Revan. Per questi motivi KOTOR 3 potrebbe in realtà essere un remake dei suoi due predecessori con tecnologie moderne. Già in The Mandalorian questo arco narrativo viene citato, come l'antica guerra tra mandaloriani e Jedi. Ricordiamo che si tratta di fatti antecedenti rispetto alla storia degli Skywalker di circa 4 mila anni. Infine, non va confusa la "Vecchia Repubblica" di cui stiamo parlando con l' "Alta Repubblica", periodo che fa riferimento al nuovo arco narrativo veicolato tramite romanzi e fumetti che ha debuttato negli Usa a gennaio e che arriverà in Italia ad aprile.