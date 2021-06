now.gg per giocare su smartphone, tablet e PC senza installare App

now.gg è il nome di una piattaforma mobile cloud di tipo Platform-as-a-Service (PaaS) ideata allo scopo di rendere possibile il cloud gaming anche in ambito mobile. Già adottato da sviluppatori di giochi del calibro Perfect World, PerBlue e Lilith Games, il cloud mobile di now.gg mira a fornire nuovi strumenti agli sviluppatori di videogiochi per poter raggiungere i loro utenti.

now.gg, il Google Stadia per i mobile games

now.gg rende i giochi immediatamente condivisibili attraverso il semplice click di un link. Dunque, non sarà più necessario il download in locale, e quindi non si consumerà spazio nella memoria del telefono, così come non sarà necessaria l'installazione. Tramite now.gg, la grafica viene elaborata da remoto e le immagini vengono inviate al terminale tramite la connessione a internet. In questo modo, è possibile godere di grafica avanzata e di ottime prestazioni indipendentemente dal dispositivo utilizzato, dal sistema operativo o dai limiti regionali.

Tra le altre cose, con now.gg i giocatori possono condividere i giochi istantaneamente sui loro canali social. È poi possibile usare app di terze parti come Discord e Snapchat senza lasciare la piattaforma. now.gg, inoltre, offre ai giocatori la libertà di effettuare transazioni attraverso i canali di pagamento digitale presenti già sul cloud, come portafogli digitali, criptovalute o ricariche di gioco.

Con sede nella Silicon Valley, now.gg condivide la società madre con game.tv, la piattaforma di eSport mobile basata sull'intelligenza artificiale, e BlueStacks, piattaforma di gioco Android per PC e Mac. Per ulteriori informazioni, rimandiamo al sito now.gg.