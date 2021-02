Come scaricare BlueStacks 5, la piattaforma che permette di giocare ai videogiochi Android su PC

BlueStacks 5 (Beta) è la nuova versione dell'usatissima piattaforma che permette di giocare ai videogiochi Android su PC. Completamente riscritta, questa versione garantisce prestazioni migliori ed il supporto per la tecnologia ARM.

BlueStacks 5 (beta): disponibile per il download gratuito

L'anno 2020 ha avuto un grande impatto sull'industria dei giochi, segnando una crescita senza precedenti, che ha cambiato radicalmente la maniera di vivere il tempo libero delle persone. Newzoo prevede che il 2021 confermerà il trend, con una crescita che porterà a 2,8 miliardi i giocatori in tutto il mondo. In crescita anche il numero dei titoli disponibili su dispositivi mobile, sempre più performanti, che moltissimi videogiocatori desiderano giocare da PC. Per questo motivo esistono piattaforme come BlueStacks.

Con BlueStacks 5, oltre a performance elevate e tempi di caricamento ridotti, arriva la funzione Eco-mode, che permette di passare in maniera immediata su Discord, o di gestire una serie di ‘stanze’ in parallelo, sempre azzerando il ritardo tipico di questo tipo di azioni.

Tecnicamente BlueStacks 5 promette inoltre una riduzione del 40% dell'utilizzo della RAM rispetto alla versione precedente grazie ad un lavoro di ottimizzazione dell’applicazione.

BlueStacks 5 (beta) è disponibile per il download gratuito. E non perdetevi la recensione di BlueStacks 4.