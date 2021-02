game.tv, un'app per creare la propria community e organizzare tornei

game.tv è un'app utilizzabile sia nel contesto mobile che in quello desktop che fornisce degli strumenti per creare e gestire le proprie community di gioco esternamente ai giochi veri e propri. Consente di giocare, organizzare tornei, creare gilde, ‘ladder tournament’ e far crescere la community in Italia e all’estero. Lanciata appena sei mesi fa, game.tv continua la sua rapida espansione in termini di consensi, diventando ad oggi la prima piattaforma di ‘eSports mobile’ con oltre 11 milioni di utenti registrati.

game.tv per costruire la propria community di gioco

All'interno di game.tv si possono seguire i propri titoli preferiti entrando in gilde o creandone una propria, e si possono organizzare tornei a diversi livelli. Inoltre, gli utenti di game.tv possono interagire tra di loro come fanno in un abituale social, questo grazie a sistemi di chat classica e vocale, tramite cui gli utenti possono scambiarsi consigli e informazioni o semplicemente parlare del proprio gioco preferito.

Si può anche decidere di partecipare a un torneo organizzato e gestito da altri utenti di game.tv. Tra i giochi supportati dal servizio, troviamo Brawl Stars, Call of Duty Mobile, League of Legends, PUBG, Garena Free Fire e Clash Royale.

I numeri, tra l’altro, evidenziano un enorme sviluppo della ‘fan base al femminile’, che ha portato game.tv a creare tornei esclusivamente per donne, come Free Fire Diva Scrim Wars, per stimolare e supportare le giocatrici emergenti.

100 mila gilde si sono già registrate a game.tv, con una notevole presenza di giocatori professionisti e content creator, vista la possibilità di accedere a video realizzati appositamente per la piattaforma. game.tv ha, inoltre, sviluppato un assistente eSport basato su di un sistema di IA denominato "Tourney", in grado di eseguire facilmente tornei automatizzati dall'inizio alla fine.

game.tv si può scaricare da App Store e Google Play.