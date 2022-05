Norman Reedus ha confermato che il sequel di Death Stranding è in sviluppo

In un'intervista rilasciata a Leo, Norman Reedus, l'attore che interpreta Sam Porter Bridges in Death Stranding, ha detto che i lavori sul sequel del titolo di Hideo Kojima sono iniziati.

"Guillermo Del Toro, che è il regista con cui ho fatto il mio primo film, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ehi, c'è una persona di nome Hideo Kojima, ti chiamerà, dì solo di sì.' E io dico: 'Cosa intendi con dire di sì?' Dice: "Smettila di fare lo ***, dì solo di sì". Poi, quando mi trovavo a San Diego, Hideo mi ha raggiunto insieme a molte persone, e mi ha mostrato a cosa stava lavorando, un gioco chiamato Silent Hill" ha raccontato Reedus nell'intervista.

"Sono rimasto sbalordito da ciò che mi stava mostrando, e ho subito detto: 'Sì, facciamolo.' Non è Ms. Pacman, perché è realistico, futuristico, complicato e bello, sono rimasto completamente sbalordito", ha detto l'attore. "Mi ci sono voluti forse due o tre anni per finire tutte le sessioni MoCap necessarie per Death Stranding. E poi il gioco è uscito, e ha vinto un sacco di questi premi. È stata una cosa enorme, per cui sono contento che abbiamo iniziato a lavorare sulla seconda parte".

Reedus aveva già in passato fatto riferimento al seguito di Death Stranding. Del Toro e Kojima hanno lavorato per un periodo di tempo sul progetto Silent Hill, per poi accantonarlo. Da quel momento in poi, Kojima si è dedicato al progetto Death Stranding. Il quale è arrivato inizialmente su PS4 nel 2019, mentre l'anno successivo è toccato alla versione PC, seguita, lo scorso anno, dalla Director's Cut per PS5.