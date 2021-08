Death Stranding: il sequel è in fase di negoziazione, secondo Norman Reedus

Tra poco più di un mese si celebrerà il secondo anniversario di Death Stranding, l'ultima opera di Hideo Kojima, papà della serie Metal Gear. Alcuni giocatori chiedono a gran voce un sequel del peculiare action/adventure: stando alle dichiarazioni di un certo attore, i loro desideri potrebbero presto essere esauditi. Parliamo di Norman Reedus, star di The Walking Dead e, guarda caso, interprete di Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding.

Death Stranding 2 si farà: l'"annuncio" di Norman Reedus

Dopo aver vestito i panni di Daryl Dixon nella serie The Walking Dead, Norman Reedus ha acquisito grande popolarità tra gli amanti del piccolo schermo. Reedus è altrettanto famoso nel mondo dei videogiochi e il merito va attribuito proprio a Hideo Kojima: il game designer giapponese lo aveva scelto come volto del protagonista di P.T., altresì noto come Silent Hills, progetto che tuttavia è stato cancellato in seguito alla rottura tra Kojima e Konami.

Ecco dunque che, nel 2019, Reedus è tornato alla carica con Death Stranding, il primo titolo di Kojima Productions come studio indipendente. In occasione di un'intervista concessa alla testata brasiliana AdoroCinema, l'attore statunitense è tornato a parlare del gioco che lo ha reso tanto popolare tra i videogiocatori. Reedus ha rilasciato una dichiarazione particolarmente interessante: "Penso che faremo un secondo Death Stranding", ha affermato l'attore, aggiungendo che il progetto del sequel sarebbe già in fase di negoziazione. "Quindi... EVVIVA!".

Non è la prima volta che Norman Reedus si concede uno "spoiler" sui suoi lavori: proprio lo scorso anno, l'interprete di Daryl ha svelato grosse anticipazioni sul finale della Stagione 10 di The Walking Dead. Per il momento, da Kojima Productions non sono arrivate ulteriori dichiarazioni. D'altro canto, lo studio di Tokyo aveva già confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto: secondo lo stesso Kojima, il prossimo gioco del suo team includerà "elementi sociali", dettaglio che - per l'appunto - richiama il Social Strand System presente in Death Stranding.

Ricordiamo che dal prossimo 24 settembre anche i fortunati possessori di PlayStation 5 metteranno le mani su Death Stranding - e no, questa volta non parliamo di retrocompatibilità.

La Director's Cut realizzata da Kojima Productions sta per arrivare sulla console next-gen, portando con sé un comparto grafico rivisitato e un'ampia gamma di contenuti inediti: troveremo nuove missioni, con particolare attenzione alla componente stealth, così come nuove armi e gadget per Sam e il Fragile Circuit, un'insolita modalità di corse su due e quattro ruote.