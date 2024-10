Nonostante la causa intentata da Nintendo, Palworld sta arrivando su mobile

Krafton è una società sudcoreana di sviluppo di videogiochi, nota principalmente per aver creato e pubblicato il celebre gioco PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Fondata nel 2018, Krafton è il risultato di una ristrutturazione di Bluehole Studio, il team che ha originariamente sviluppato PUBG, e ora è pronta a portare nel mondo mobile anche Palworld (fonte).

Proprio PUBG Studios, che oggi è una sussidiaria di Krafton, si occuperà dello sviluppo della versione mobile di Palworld. Quello che nella prima parte del 2024 è stato un grande fenomeno per vendite e per interesse generato è stato anche un titolo molto discusso per via della vicinanza della sua componente artistica all'immaginario dei Pokémon di proprietà di Nintendo.

Proprio per questo motivo, è di pochi giorni fa la notizia secondo la quale Nintendo trascinerà in tribunale Pocketpair, la software house responsabile della realizzazione di Palworld. Il motivo del contendere riguarda la presunta violazione del brevetto che descrive come i giocatori lanciano le Poké Ball.

Proprio queste difficoltà legali hanno finora impedito il debutto della versione PS5 di Palworld in Giappone, mentre nei giorni scorsi è regolarmente arrivata la controparte occidentale. Fino a oggi, Palworld è stato un titolo esclusiva Xbox.

Nonostante tutti questi intrecci, però, Pocketpair sembra fortemente intenzionata a creare una versione mobile, e chi meglio dei responsabili del successo di PUBG per portare avanti il progetto?