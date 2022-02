Non avete ancora Steam Deck? Ecco i file CAD per la stampa 3D della struttura esterna

Steam Deck sta per arrivare, ma solo per coloro che l'hanno prenotata da tempo. Gli altri, complice la crisi delle materie prime, dovranno aspettare anche diversi mesi per poter mettere le mani sulla nuova console portatile. Per ingannare l'attesa, però, possono scaricare i file CAD messi a disposizione da Valve per iniziare a stampare l'involucro esterno della console, e personalizzarlo a piacere.

Steam Deck: si può stampare l'involucro esterno

"Buone notizie per tutti gli sperimentatori, modder, produttori di accessori o persone che vorranno realizzare stampe 3D della Steam Deck per "toccarla con mano"" annuncia infatti Valve sul proprio sito. I file vengono forniti sotto licenza Creative Commons, il che equivale a dire che tutti, anche i produttori che intendono vendere cover su larga scala, possono utilizzarli.

Si tratta di una scelta opposta rispetto a certe recenti decisioni di Sony, che ha represso i fornitori di terze parti che vendono cover sostitutive per PS5, in modo che gli utenti possano acquistare solo le cover ufficiali. Offrendo volontariamente i file CAD, Valve non sembra interessata a un tale tipo di esclusività, tanto da dichiarare pubblicamente di "non vedere l'ora di vedere cosa crea la community!". I file, infatti, si possono scaricare liberamente da GitLab.

Sempre a proposito della Steam Deck, nei giorni scorsi abbiamo appreso che Fortnite non sarà supportato dalla nuova console portatile di Valve. Per poter girare su Steam Deck, infatti, un gioco deve utilizzare Proton, un layer di compatibilità per l'esecuzione di videogiochi nativi di Microsoft Windows su sistemi operativi basati su Linux, sviluppato da Valve e basato su Wine. "Per il momento non rendiamo Fortnite compatibile con Proton perché non abbiamo certezze sul fronte della sicurezza in riferimento all'ampia gamma di configurazioni del kernel su cui Fornite si ritroverebbe a girare, comprese quelle personalizzate" ha infatti detto Tim Sweeney, CEO di Epic Games, rispondendo a una richiesta di un giocatore su Twitter.

Valve ha annunciato che la Steam Deck sarà in vendita dal 25 febbraio e che le prime consegne a coloro che avevano prenotato la nuova console portatile partiranno il 28 febbraio. Chi invece acquista adesso la console, riceverà il suo sample non prima di aprile, ovviamente per effetto della nota crisi delle materie prime.

Vi ricordiamo che Steam Deck si presenta in tre versioni che si differenziano, oltre che per il bundle, soprattutto per la quantità e il tipo di storage a bordo: la versione base da 419 euro ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione da 549 euro con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello da 649 euro con un SSD NVMe da 512 GB. È inoltre possibile espandere in tutti e tre i casi lo spazio di archiviazione tramite una microSD ad alta velocità. Ulteriori dettagli tecnici potete leggerli qui.

Interessante infine "Dynamic Cloud Sync", una nuova funzionalità di gestione dei salvataggi sul cloud che permetterà di giocare senza interruzioni, da dove ci si è fermati, dal PC e dalla console.