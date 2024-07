No Man's Sky: boom di giocatori dopo l'ultimo aggiornamento

L'aggiornamento No Man's Sky Worlds Update Part I conferisce ancora più libertà d'esplorazione e profondità al gioco di simulazione spaziale di Hello Games, ad oggi l'unico del suo genere ad aver mantenuto le promesse.

L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, rilasciato nei giorni scorsi, ha portato a un notevole aumento del numero di giocatori attivi, con un incremento del 500%. Questo aggiornamento, denominato "Worlds Part I", ha introdotto numerose novità, tra cui una maggiore varietà di ambienti planetari, miglioramenti grafici e nuove funzionalità di gioco. In questo modo ha reso No Man's Sky un gioco di simulazione spaziale ancora più completo, massimizzando le possibilità di esplorazione e personalizzazione dell'esperienza nelle mani dei giocatori.

L'impatto dell'aggiornamento è stato evidente su diverse piattaforme. Su Steam, il gioco ha raggiunto un picco di quasi 50.000 giocatori attivi nelle 24 ore successive al rilascio, il numero più alto degli ultimi anni. Anche su PlayStation 5, i dati indicano un aumento del 400% di giocatori attivi, con un incremento del 493% se si considera anche PlayStation 4. Questi numeri sono stati raccolti da un campione di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi ed evidenziano la vasta portata dell'aggiornamento.

L'entusiasmo per l'aggiornamento è stato condiviso anche da Sean Murray, fondatore di Hello Games, che ha ringraziato i giocatori con un semplice emoji di mani giunte in preghiera su X. Questo gesto ha sottolineato l'importanza della comunità di giocatori nel successo continuo del gioco.

Oltre ai miglioramenti grafici, l'aggiornamento ha introdotto nuove creature e biomi, rendendo l'esplorazione dei pianeti ancora più coinvolgente. Il comportamento delle creature stesse è cambiato, e la fauna ora è più aggressiva, con implicazioni anche sul gameplay vero e proprio. Le nuove tecnologie, come i jet di atterraggio acquatico per le astronavi e nuovi pezzi per le basi, hanno arricchito l'esperienza di gioco, mentre le ottimizzazioni tecniche hanno migliorato le prestazioni complessive.

Inoltre, No Man's Sky sembra essere uno dei primi giochi a supportare la nuova console mid-gen PS5 Pro. Il nome in codice della nuova console, Trinity, è stato infatti trovato all'interno del codice sorgente del gioco, in riferimento a un preset grafico ottimizzato per la stessa PS5 Pro. Secondo i dataminer, il preset di No Man's Sky per PS5 Pro presenta un fattore di scaling della risoluzione dinamica meno aggressivo, pur senza contemplare altri cambiamenti significativi.

#NoMansSkySpoilers Graphics Preset Options for "Trinity", the apparent internal codename for the PS5 Pro. Standard PS5 Graphics Preset for comparison. pic.twitter.com/yY4eBQSbNV — ThatBomberBoi (@bomber_that) July 20, 2024

No Man's Sky continua a evolversi e migliorare, mantenendo un forte legame con la sua community di giocatori, mentre continua ad attirare nuovi utenti grazie ai suoi continui aggiornamenti e miglioramenti. Il futuro del gioco sembra promettente, con Hello Games che dimostra un impegno costante nell'arricchire e perfezionare l'esperienza di esplorazione spaziale per tutti i suoi giocatori.