Nintendo Switch, un bel trimestre grazie a Zelda e al film di Super Mario

Nintendo ha chiuso il primo trimestre fiscale 2024 con ottimi numeri. La casa nipponica ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari e un utile operativo di 1,3 miliardi di dollari, dati rispettivamente in crescita del 50 e dell'82% rispetto a un anno fa.

Un risultato che si deve alla spinta del film su Super Mario, ma soprattutto anche all'ultimo The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. "Sia le vendite che i profitti sono stati notevolmente elevati per un primo trimestre principalmente a causa delle uscite simultanee di 'The Super Mario Bros. Movie' e 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', e abbiamo fatto progressi costanti verso le nostre previsioni sugli utili per l'intero anno", ha dichiarato Nintendo in un comunicato sugli utili.

Nintendo ha pronosticato di vendere 15 milioni di console Switch nel corso dell'anno fiscale che si concluderà nel marzo 2024, 3 milioni in meno circa rispetto alle 18 milioni di un anno fa. Nell'ultimo periodo Nintendo ha venduto 3,91 milioni di Switch (principalmente il modello OLED), un dato in crescita di quasi il 14% su base annua e che porta il computo totale a 129,53 milioni.

Una performance che arriva dopo oltre 6 anni di disponibilità sul mercato, e sulla scia delle indiscrezioni sull'arrivo di un successore che, secondo gli analisti, non è ormai più prorogabile. L'ultimo capitolo della serie Zelda ha piazzato 18,51 milioni di unità nel trimestre, contribuendo a un incremento della vendita di software del 26% su base annua a 52,21 milioni di unità.

Di seguito ecco i giochi "first party" più venduti in casa Nintendo dal loro debutto: