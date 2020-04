Nintendo Switch, rumor: nuova console tradizionale e console con schermo secondario

Il nuovo firmware 10.0.0 per Nintendo Switch ha introdotto dei graditi miglioramenti come la possibilità di rimappare i pulsanti dei Joy-Con - o del Pro Controller - e la possibilità di trasferire determinati file dalla memoria di sistema a una scheda esterna. Inoltre, custodirebbe alcune preziose informazioni sui futuri piani di Nintendo a proposito della sua console ibrida.

Già in passato si è parlato di una possibile Switch Pro con una versione personalizzata della GPU Volta di NVIDIA, ma per la prima volta un riferimento del genere viene individuato all'interno di un firmware. Lo riporta Mike Heskin, esperto di sicurezza che già aveva individuato la versione rivista della prima Switch con maggiore durata della batteria nel firmware 9.0.0.

Secondo Heskin, il nuovo firmware implementa il supporto per quella che viene conosciuta con il nome in codice di "nx-abcd". La nuova console sarebbe basata sul SoC Tegra X1+ e si caratterizzerebbe per uno schermo secondario. Un SoC, dunque, leggermente meno potente del previsto, che limiterebbe la nuova Switch all'output di 1080p. Lo schermo secondario, tuttavia, renderebbe questo modello molto interessante, anche se non è ben chiaro il suo funzionamento. Potrebbe trattarsi di una console dotata di doppio schermo come Nintendo DS o potrebbe essere un riferimento a un secondo schermo inserito nel gamepad come nel caso di Nintendo Wii U.

In lavorazione ci sarebbe un altro modello di Switch, con nome in codice di "Calcio", o "nx-abcb". Si tratterebbe in questo caso di una console tradizionale, non più ibrida e che funziona esclusivamente in modalità "docked". Nelle scorse settimane, Nintendo ha ribadito di non avere piani per il lancio di una nuova console nel corso del 2020, quindi queste novità riguarderebbero il 2021.