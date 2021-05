Nintendo Switch, i giochi sono costosi? L'app calcolatrice non teme confronti

Nonostante le offerte disponibili ogni settimana sul Nintendo eShop, sono molti i giocatori che criticano i prezzi elevati dei giochi per Switch, con le esclusive più popolari - come The Legend of Zelda: Breath of the Wild - venduta ancora a prezzo pieno.

Adesso avranno un nuovo motivo di lamentarsi: il marketplace digitale accoglie un nuovo software a pagamento, e questa volta non si tratta di un gioco, ma di una calcolatrice digitale.

Volete la calcolatrice su Nintendo Switch? Dovete pagare

Uno degli ultimi arrivi per Nintendo Switch risponde al nome di Calculator. Come avrete intuito, si tratta di una calcolatrice virtuale che gli utenti della console ibrida potranno utilizzare per effettuare calcoli matematici, dai più semplici a quelli più sofisticati. Non parliamo di un software sviluppato da Nintendo, bensì di un'app di terze parti rilasciata sull'eShop dal publisher Sabec.

Una descrizione piuttosto scarna spiega il funzionamento dell'app agli aspiranti acquirenti: "Una calcolatrice scientifica con un display multilinea chiaro e di facile lettura, che dovrebbe aiutare con quei problemi matematici non proprio facili da risolvere".

In merito al design della calcolatrice, questo viene descritto come "moderno e pratico", ma non possiamo fare a meno di notare una certa somiglianza con la più popolare app calcolatrice implementata da Apple sui suoi primi modelli di iPhone - che, a sua volta, trae grande ispirazione dall'iconica calcolatrice Braun disegnata da Dieter Rams.

Il dettaglio che stupisce non riguarda il design, né il fatto che Nintendo Switch si appresti a ricevere la sua prima app calcolatrice. Calculator non sarà un software gratuito: sarà venduto sul Nintendo eShop al prezzo consigliato di 9,99 dollari (da noi costerà circa 9 euro).

Sì, avete letto bene, 9 euro per una semplice calcolatrice che sicuramente ha richiesto del lavoro, ma di certo una frazione infinitesimale rispetto alle produzioni dei giochi più venduti - incluso lo stesso TLOZ: Breath of the Wild, che offre un'esperienza ludica che va ben oltre il suo attuale prezzo di vendita (70 euro). In ogni caso, chi vorrà scaricare Calculator sulla propria Nintendo Switch potrà farlo da oggi, mercoledì 12 maggio, effettuando un download di appena 53 MB.