Nintendo Switch: 30 giochi annunciati al Direct del 14 settembre, ecco tutti i trailer

Questo pomeriggio è stato trasmesso un nuovo Nintendo Direct per presentare la prossima line-up di giochi per Switch. Tra i protagonisti troviamo Mario vs. Donkey Kong, remake del gioco originale sviluppato da NST e lanciato su GBA nel 2004. Spicca anche Princess Peach: Showtime!, intrigante gioco dedicato interamente alla Principessa Peach.

Grande attenzione è stata dedicata anche agli indie e ad altre produzioni di terze parti in uscita sulla console ibrida. Scopriamo tutti gli annunci e i trailer dei giochi presentati.

Splatoon 3: Ondata 2 del Pass di Espansione

Il Nintendo Direct odierno è stato inaugurato da Splatoon 3 e, più precisamente, dal trailer di presentazione di Torre dell'Ordine, nuovo contenuto dell'Ondata 2 del Pass di espansione. I giocatori del colorato sparatutto esploreranno una nuova storia single player in cui affronteranno le sfide della Torre; un'esperienza progettata per assicurare una grande rigiocabilità.

Il DLC verrà rilasciato nel corso della prossima primavera (2024).

Mario vs. Donkey Kong

Lanciato originariamente su Game Boy Advance nel 2004, Mario vs. Donkey Kong si appresta a tornare su Nintendo Switch con un coloratissimo remake. "Donkey Kong ha rubato i Minimario, e Mario si è messo sulle sue tracce per riprenderseli. Osserva e agisci per superare livelli sempre più complessi, ricorrendo a mosse come i salti in rovesciata e le capovolte all’indietro per raggiungere le chiavi e portare in salvo i Minimario".

Mario vs. Donkey Kong sarà disponibile su Switch dal 16 febbraio 2024.

Prince of Persia: The Lost Crown

The Lost Crown è il titolo del nuovo spin-off 2D di Prince of Persia. Il nuovo gioco, un ibrido tra action/adventure e platformer, è un'avventura ambientata in una Persia mitologica, con personaggi inediti, una nuova storia e meccaniche coinvolgenti.



Prince of Persia: The Lost Crown uscirà il 18 gennaio 2024.



Horizon Chase 2, in uscita oggi dopo la presentazione

Per gli appassionati di corse arcade c'è Horizon Chase 2, ultima iterazione della popolare serie di simulatori di guida. "Lasciati avvolgere dalle vibranti sfumature di ogni tracciato e fai ricorso a tutta la tua abilità di pilota per raggiungere il traguardo prima dei tuoi rivali". Il gioco proporrà sia una modalità multiplayer locale sia una online.



Il gioco è disponibile da oggi sul Nintendo eShop.



Super Crazy Rhythm Castle

Come suggerisce il nome, Super Crazy Rhythm Castle è un'avventura musicale che invita i giocatori devono premere i pulsanti e ritmo di musica con l'obiettivo di risolvere vari enigmi e sconfiggere boss temibili. Tra i 30 brani inclusi nel gioco troviamo le musiche dei più iconici giochi Konami, tra cui 'Bloody Tears' e 'Vampire Killer' di Castlevania.



Super Crazy Rhythm Castle arriverà su Nintendo Switch il 14 novembre.

SPYxANYA: Operation Memories

Ispirato alla popolare serie animata SPYxFAMILY, SPYxANYA Operation Memories vede protagonista la piccola Anya Forger, che ha una 'missione' da portare a termine: creare un diarioo fotografico. "Trascorri del tempo con la famiglia e gli amici di Anya a scuola, a casa e in altri luoghi familiari, e scatta fotografie per riempire il suo diario di momenti memorabili".

Il titolo includerà vari minigiochi, che ricompenserà i giocatori con nuovi costumi con cui personalizzare Anya e altri personagi del cast.



SPYxANYA: Operation Memories arriverà su Nintendo Switch nel 2024.



Super Mario RPG

Annunciato al Direct di giugno, Super Mario RPG è un classico per SNES che prepara il suo glorioso ritorno su Switch, ovviamente con un comparto grafico completamente rivisitato. "Mario e Bowser stringono un'alleanza senza precedenti per affrontare un pericoloso nemico, e al loro fianco ci sono anche la Principessa Peach e i personaggi originali Mallow e Geno".

Nel comunicato vengono anche descritte le principali novità del combat system. "Nei combattimenti, premi i pulsanti nel momento giusto per eseguire azioni a tempo che aumentano i danni che infliggi o diminuiscono quelli che subisci. Adesso, con un tempismo perfetto puoi danneggiare tutti i nemici contemporaneamente. Ogni azione a tempo eseguita con successo riempie una barra che, una volta caricata al massimo, scatena una mossa a tre. La mossa a tre varia in base alla composizione del tuo gruppo, quindi prova varie combo".

Super Mario RPG arriverà su Nintendo Switch il 17 novembre.

Another Code: Recollection

Another Code: Two Memories e Another Code: R sono due avventure narrative lanciate rispettivamente su Nintendo DS e Wii. I giochi sviluppati da Cing sono stati rimasterizzati per offrire un comparto grafico moderno su Switch: potranno essere entrambi acquistati tramite un unico pacchetto, quello della Another Code: Recollection.



Another Code: Recollection sarà disponibile su Switch dal 19 gennaio 2024.



Princess Peach Showtime!



Uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo Nintendo Direct risponde al nome di Princess Peach Showtime!, nuova avventura per Nintendo Switch dedicata all'amata Principessa del Regno dei Funghi. "Adesso tocca a Peach e Stella, la custode del teatro, salvare la recita... e tutto il resto. Per fortuna, Peach può usare il potere del fiocco di Stella e anche trasformarsi!", recita il comunicato ufficiale diffuso da Nintendo. "Per esempio, può diventare Peach spadaccina per respingere i nemici con sensazionali fendenti, ricorrere alle arti marziali nei panni di Peach kung fu o evitare conseguenze amare come Peach pasticciera".



Princess Peach: Showtime! sbarcherà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024.



SaGa Emerald Beyond

SaGa torna su Switch con Emerald Beyond, RPG che esplorerà le storie di sei eroi. "Scegli un eroe, poi seguine il viaggio attraverso 17 mondi interconnessi che verrà influenzato dalle tue decisioni e dalle tue azioni. Sfrutta in modo strategico il sistema di combattimento a turni, imparando a ritardare le azioni nemiche e a scatenare devastanti United Attacks".

SaGa Emerald Beyond arriverà su Nintendo Switch nel 2024.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft



Sorprendente l'annuncio di Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, una collezione che raccoglie i primi tre capitoli della storica serie action-adventure. "Affronta nemici letali, porta alla luce pericolose leggende e risolvi enigmi con una grafica aggiornata e la possibilità di passare allo stile poligonale originale in qualsiasi momento".



Tomb Raider I-III Remastered arriverà nel Nintendo eShop il 14 febbraio 2024, giorno in cui i fan della serie festeggeranno il compleanno di Lara Croft.



Detective Pikachu: il ritorno



Presentato per la prima volta lo scorso giugno, Detective Pikachu: il ritorno rappresenta il seguito dell'originale spin-off della serie Pokémon. La mascotte del franchise, affiancato dal suo compagno Tim Hoodman, indagherà su una serie di casi ambientati a Ryme City; nel frattempo, i due protagonisti cercheranno di rintracciare Harry, il padre scomparso di Tim.



Detective Pikachu: il ritorno arriverà su Nintendo Switch il 6 ottobre.



Trombone Champ

Il trailer di Trombone Champ è stato tanto inaspettato quanto esilarante. Questo rhythm game consentirà agli aspiranti musicisti di scatenarsi con oltre 45 brani, che spazieranno dal genere classico all'elettronica. Il gioco include anche una modalità multigiocatore in locale che supporterà partite fino a quattro giocatori. Il suo punto di forza? La possibilità di giocare sfruttando i sensori di movimento dei controller Joy-Con di Nintendo Switch.



Da oggi potete già giocare a Trombone Champ scaricandolo dal Nintendo eShop.



BATTLE CRUSH

Fino a 30 giocatori potranno sfidardi a vicenda nell'originale BATTLE CRUSH, un frenetico picchiaduro tutti contro tutti. I giocatori potranno impersonare uno dei numerosi eroi disponibili all'interno di un campo di battaglia in continuo mutamento.

Arriverà su Switch nella primavera 2024, ma una closed beta debutterà questo ottobre.



Wartales

In Wartales, i giocatori guideranno un gruppo di mercenari in battaglie che avranno luogo in uno sconfinato mondo medievale. Si potrà personalizzare l'aspetto, le abilità e l'equipaggiamento di ogni membro del party e attuare la migliore strategia per sconfiggere i nemici nei combattimenti tattici a turni. Disponibile una modalità multiplayer online che consentirà a quattro giocatori di unire le forze in battaglia.

Da oggi è disponibile al download su Nintendo Switch, in esclusiva temporale.

Contra Operation Galuga

Ricordate Contra? La leggendaria serie run 'n' gun torna su Nintendo Switch con Operation Galuga, rivisitazione dell'iconico action degli anni '80. Riproposto con un comparto grafico e sonoro rivisitati, includerà meccaniche di gioco e livelli ienditi, un sistema di armi aggiornato e una modalità cooperativa per due giocatori - in modalità Storia e Arcade.

Contra: Operation Galuga sarà disponibile su Switch a inizio 2024.

Unicorn Overlord

Da Vanillaware, creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, arriva Unicorn Overlord, un nuovo RPG strategico ambientato in un mondo high fantasy. Il nuovo gioco di ruolo combina esplorazione e combattimenti tattici che richiamano le altre produzioni del team giapponese. "Viaggia in un mondo pieno di vita, fai crescere un grande esercito con più di 60 personaggi diversi e ottieni fama in cinque nazioni diverse in questa epica esperienza fantasy".



Unicorn Overlord ebutterà l'8 marzo 2024 su Nintendo Switch.



Luigi's Mansion 2 HD

Altra rimasterizzazione di un altro piccolo capolavoro targato Nintendo, Luigi's Mansion 2 HD porterà su Switch una delle avventure più amate con protagonista Luigi. Il fratello di Mario tornerà nella spettrale Cupavalle per portare a termine la sua missione paranormale, esplorando numerose ambientazioni infestate da fantasmi. Tra gli strumenti a sua disposizione ci saranno lo Strobobulbo, capace di stordire i nemici, e l'iconico Poltergust.

Luigi's Mansion 2 HD arriverà su Switch nell'estate 2024.

F-ZERO 99

Lanciato su SNES nel 1990, con la produzione di Shigeru Miyamoto, F-ZERO ha inaugurato una delle serie più iconiche del genere racing. Il simulatore torna su Nintendo Switch in una veste del tutto inedita, quella del battle royale, grazie a F-ZERO 99.

"F-ZERO 99 trasporta i circuiti e le vetture dell'originale per Super NES in avvincenti gare multiplayer ad alta velocità", recita il comunicato. "Il tuo indicatore di energia è la chiave per raggiungere il primo posto: se si svuota completamente, la tua gara termina. Ma se ami il rischio, puoi sacrificare un po’ della tua energia per ottenere un turbo temporaneo".

F-ZERO 99 è disponibile a partire da oggi su Switch, ma è un'esclusiva offerta (gratuitamente) agli utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Bandle Tale: A League of Legends Story

Nuovo episodio della serie 'A League of Legend Story', Bandle Tale è un gioco di ruolo ambientato nel magico mondo di Bandle City, popolata dai piccoli yordle "che amano far festa dalla mattina alla sera". I giocatori impersoneranno proprio uno yordle, il cui mondo viene gettato nel caos nel momento in cui i portali di Bandle City collasseranno.



Bandle Tale: A League of Legends Story arriverà su Switch nel 2024.



Song of Nunu: A League of Legends Story

Oltre Bandle Tale, i fan di League of Legends potranno mettere le mani anche su Song of Nunu, un'emozionante avventura single player che segue la storia dei due campioni Nunu e Willump. "Scopri il loro legame indissolubile mentre attraversano la misteriosa regione del Freljord e incontrano campioni leggendari", si legge nel comunicato ufficiale.



Song of Nunu: A League of Legends Story verrà lanciato il 1° novembre su Switch.



WarioWare: Move It!

Gli irriverenti minigiochi della serie WarioWare tornano in Move It!, titolo sviluppato per Nintendo Switch che porterà i fan di Wario in un resort tropicale. Con la bellezza di 200 minigiochi, potrà essere giocato in compagnia di altri tre utenti tramite il comparto multiplayer locale, rappresentato dalla coinvolgente modalità Party.



WarioWare: Move It! arriverà su Switch il 3 novembre.



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Sono 100 i personaggi giocabili di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, come del resto 'spoilera' il titolo stesso del gioco. In questo tradizionale jRPG affronteremo i nemici in combattimenti strategici e intense battaglie e, per avvantaggiarci, recluteremo nuovi alleati per creare la squadra perfetta. Obiettivo finale: sconfiggere l'Impero di Galdea.

Eiyuden Cronicle: Hundred Heroes verrà rilasciato il 23 aprile 2024.



Eastward: Octopia



Sviluppato da Pixpil e pubblicato da Chucklefish nel 2021, Eastward è un originale action/adventure con una forte componente RPG, che combina elementi puzzle ed esplorazione. Octopia è il nome del nuovo DLC che vede protagonisti Sam e John, che si trasferiscono in un villaggio di montagna per iniziare una nuova vita da contadini.



L'espansione sarà disponibile al download dalla stagione invernale.

Wargroove 2

A proposito di combattimenti tattici, il sequel di Wargroove propone tre avvincenti campagne e una storia ricca di intrecci, che vedrà protagonisti valorosi combandanti e diverse fazioni. Wargroove 2 propone anche un'inedita modalità roguelike.



Lo strategico sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo 5 ottobre.



Dave The Diver

"Immergiti di giorno e servi sushi la sera!", questa frase riassume alla perfezione Dave The Diver, un curioso e rilassante RPG single player in cui Dave e i suoi stravaganti amici sveleranno i segreti che si annidano nelle profondità del misterioso Blue Hole.



Dave The Diver sarà disponibile su Switch dal prossimo 26 ottobre. Una demo gratuita del gioco è già disponibile al download sul Nintendo eShop.



Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi: Pacchetto 6

A breve i giocatori di Mario Kart 8 Deluxe accoglieranno l'ultima parte del colossale DLC che introduce nuovi traguardi e personaggi nell'amatissimo racing game.

Tra le novità del Pacchetto 6 troviamo il Circuito di Daisy, estrapolato da Mario Kart Wii, e quattro nuovi personaggi per il roster: Diddy Kong (Mario Kart: Double Dash!), Funky Kong (Mario Kart Wii), Pauline e Peachette (Mario Kart Tour).

Il Pacchetto 6 di Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi arriverà quest'inverno. Durante il Direct, Nintendo ha anche annunciato una versione su scheda contenente il DLC completo: verrà distribuita in tutti i negozi dal prossimo 6 ottobre.



Among Us: nuova mappa di gioco, 'The Fungle'

Con il trailer di Among Us presentato al Nintendo Direct, il team di Innersloth annuncia una nuova originale mappa per il suo famosissimo indie. I giocatori esploreranno Fungle, "una misteriosa isola invasa dai funghi e disseminata di nascondigli, incarichi e segreti da scoprire, ma fai attenzione agli impostori determinati a eliminare tutti i giocatori".



La nuova mappa di Among Us sarà disponibile in-game ad ottobre.



Paper Mario: Il Portale Millenario



Rilasciato su Nintendo GameCube con il titolo originale 'Paper Mario RPG', Il Portale Millenario arriverà anche su Switch con una versione rimasterizzata.

Questa riedizione consentirà ai fan di questa versione alternativa dell'idraulico saltellante di riscoprire una delle migliori produzioni per GameCube. "Unisciti a Mario in un’avventura per scoprire il leggendario tesoro che si cela oltre il misterioso Portale Millenario. Riuscirà il nostro eroe a portare a termine la sua missione in questo mondo di carta?".



Paper Mario: Il Portale Millenario arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2024. Nintendo promette di tenere aggiornati i fan con nuovi annunci dedicati al remastered.