Nintendo Switch 2: secondo un leaker sarà in grado di eseguire i multipiattaforma tripla A

Uno dei punti deboli delle piattaforme Nintendo è sempre stata l'assenza dei giochi multipiattaforma tripla A a causa dell'hardware prestazionalmente più modesto rispetto alla concorrenza. Un aspetto su cui la società ha parzialmente recuperato con Switch, grazie alla riproposizione di titoli più datati, ma che, a quanto pare, cambierà radicalmente con Switch 2.

La notizia arriva dal leaker PHBrazil, il quale nel suo ultimo video ha spiegato che "praticamente ogni sviluppatore sta valutando il supporto a Nintendo Switch 2 per i suoi titoli AAA". Ma non è tutto, seppur non vi sia alcuna informazione ufficiale sulle specifiche, il leaker sostiene che la nuova console è in grado di eseguire anche i giochi più impegnativi.

"È abbastanza potente che praticamente ogni terza parte sta considerando di supportarla con i suoi titoli AAA più ambiziosi. Questo è un grande cambiamento rispetto al passato, quando gran parte di queste aziende supportava la piattaforma con conversioni di giochi più vecchi o quantomeno non così esigenti".

Tuttavia, il leaker non specifica alcun gioco, per cui non è chiaro a quali franchise faccia riferimento. Vengono invece citati i publisher quali: Ubisoft, Electronic Arts, Bandai Namco, Capcom, SEGA e Microsoft. Al momento, nessuna di queste società ha annunciato giochi specifici per Switch 2, ma sono molti i titoli che potrebbero riservarci qualche inaspettata e interessante sorpresa in arrivo nel 2025.

Nel frattempo, della nuova piattaforma Nintendo non abbiamo ancora una data d'uscita. Il produttore ha fissato un Direct per il 2 aprile durante il quale saranno svelate tutte le caratteristiche della nuova console e, con tutta probabilità, la data di rilascio.