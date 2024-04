Nintendo Switch 2: Joy-Con ad aggancio magnetico e non più con l'attuale sistema a slitta

La pubblicazione spagnola Vandal, che già in passato ha anticipato indiscrezioni sul mondo Nintendo poi rivelatesi corrette, rende noto che Switch 2 presenterà dei Joy-Con, ovvero i gamepad staccabili dal corpo console principale, collegabili tramite magneti. Attualmente, invece, Switch usa un sistema di aggancio fisico a slitta.

Può sembrare una modifica di poco conto, ma non lo è. Infatti, questo cambiamento renderebbe difficoltoso collegare i Joy-Con della prima Switch alla seconda generazione della console Nintendo, limitando la compatibilità al collegamento via Bluetooth. Se la compatibilità della nuova console con gli esistenti sistemi di interfacciamento è incerta nel caso dei Joy-Con, secondo Vandal l'attuale controller Switch Pro sarà compatibile con Nintendo Switch 2.

Switch 2, inoltre, sarebbe leggermente più grande della console che l'ha preceduta (ma non così grande quanto la Steam Deck) e questo inciderebbe sugli stessi Joy-Con, che necessariamente sarebbero più grandi rispetto alla prima generazione. Rumor precedenti hanno anticipato che lo schermo sarà da 8 pollici, LCD e non OLED (come invece nel caso della revisione della prima Switch).

Secondo precedenti indiscrezioni, il SoC della prossima Switch si chiamerà NVIDIA T239 e sarà un derivato dell'attuale T234 usato in ambito automotive. Al centro 8 core ARM e una GPU Ampere, e una capacità di calcolo paragonabile a quella di PS5 e Xbox Series X con supporto al Ray Tracing.