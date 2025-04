Nintendo Switch 2: il costo del gioco-tutorial riflette la qualità e la cura del software, secondo Nintendo

La scelta di Nintendo di far pagare il tutorial interattivo di Switch 2, Welcome Tour, ha scatenato la polemica tra i fan. Sulla questione si è espresso il presidente di Nintendo of America che ha difeso il costo di 10 euro

Nintendo Switch 2 è indubbiamente la console più discussa in questi giorni, ma non solo per i suoi indubbi aspetti positivi. A scatenare la polemica è stata la nuova politica dei prezzi di Nintendo che ha scelto di far pagare perfino il tutorial che guida l'utente alla scoperta della nuova console: Welcome Tour.

Per chi non avesse seguito la presentazione, Welcome Tour è un tutorial interattivo con il quale approfondire tutte le caratteristiche della nuova piattaforma di Nintendo. Si tratta sostanzialmente di una proposta simile ad Astro Playroom di PlayStation 5, con qualche differenza: non sarà preinstallato sulla console e sarà a pagamento.

Questa scelta ha indignato numerosi fan che trovano scorretto dover pagare una cifra aggiuntiva per il tutorial interattivo di una console il cui costo è di ben 469,99 euro. Tuttavia, sulla questione si è espresso il presidente di Nintendo of America, Bill Trinen, che ovviamente ha difeso la posizione della società.

"È un software piuttosto solido. Ci sono molti dettagli interessanti. Ritengo che ci siano persone particolarmente interessate alle specifiche e alla tecnologia del sistema o roba simile, credo che per loro rappresenti un ottimo prodotto. È davvero per chi desidera ottenere maggiori informazioni sul sistema piuttosto che una rapida introduzione a tutto ciò che fa. E per questo motivo, solo per la cura e il lavoro che il team ha investito, ritengo che 9,99 dollari non sia un prezzo esorbitante. Credo che il valore sia coerente con ciò che offre il prodotto" ha spiegato Trinen a IGN.

Va però sottolineato che Nintendo ha presentato un listino piuttosto alto per la nuova piattaforma. Non solo la console costerà 140 euro in più rispetto a Switch OLED al momento del rilascio, ma il prezzo di un singolo gioco fisico è stato portato a 90 euro, in digitale a 80 euro, mentre l'upgrade alla "Switch 2 Edition" dei titoli già posseduti per l'originale Switch costerà fino a 20 euro.

Insomma, Switch 2 sarà una piattaforma tutt'altro che accessibile, ma questo non sembra aver frenato i fan di Big N dal preordinare Switch 2. In molti negozi, la prima ondata di dispositivi preordinabili è già andata esaurita. Vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 5 giugno.