Nintendo Switch 2 ha superato l'originale Switch al lancio: 3,5 milioni di unità vendute in 4 giorni

Nei primi quattro giorni sul mercato, Nintendo Switch 2 ha venduto 3,5 milioni di copie classificandosi come l'hardware venduto più velocemente nella storia di Nintendo. Oltre il doppio delle vendite rispetto a Switch nello stesso periodo in UK

Nintendo ha annunciato il primo grande traguardo di Switch 2: la nuova console ibrida ha venduto 3,5 milioni di unità in soli quattro giorni posizionandosi come l'hardware venduto più velocemente nella storia di Nintendo, nonostante prezzi sensibilmente più alti della generazione precedente.

All'annuncio della nuova console, infatti, i prezzi suggeriti da Nintendo hanno immediatamente acceso la polemica: la console ha un prezzo di partenza di 469,99 euro, il 40% in più rispetto alla precedente generazione; i giochi esclusivi per Switch 2 come Mario Kart World o Donkey Kong Bananza hanno un costo di 90 euro nel caso dell'edizione fisica e 80 euro per quella digitale (+30%); tutti gli accessori hanno un prezzo maggiorato di 10 euro.

Nonostante questo, la console sembra essere un vero e proprio successo. Solo in Giappone, Switch 2 ha totalizzato 2,2 milioni di preordini, mentre nel Regno Unito le vendite hanno superato di oltre il doppio l'originale Switch nello stesso periodo.

"Nintendo Switch 2 rappresenta la prossima evoluzione di Nintendo Switch e siamo molto felici e grati di vederla accolta con così tanto entusiasmo dai giocatori di tutta Europa" ha dichiarato Luciano Pereña, CEO e presidente di Nintendo of Europe. "Non vediamo l'ora di vedere i giocatori connettersi tra loro per giocare a titoli come Mario Kart World, condividendo l'esperienza con amici e parenti, vicini e lontani".

Oltre a un hardware inevitabilmente più performante, Nintendo Switch 2 introduce numerose novità all'esperienza. Ad esempio, i nuovi joy-con integrano un sensore ottico che consente di utilizzare i controller come mouse. Inoltre, è stata finalmente aggiunta un'applicazione per la chat vocale e le videochiamate, Game Chat, che consente di rimanere in comunicazione con i propri amici anche durante il gioco, seppur Nintendo abbia chiarito che tutte le sessioni sono registrate.

Nonostante un rilascio che, secondo la stessa Nintendo, ha superato le aspettative, le proiezioni rimangono invariate: l'azienda prevede di vendere 15 milioni di console entro la fine dell'anno fiscale (marzo 2026) pareggiando i numeri con la generazione precedente.

Tuttavia, va sottolineato che la prima Nintendo Switch fu rilasciata a marzo del 2017, mentre Switch 2 è disponibile dallo scorso 5 giugno. In sostanza, Nintendo ritiene di poter ottenere lo stesso risultato della scorsa generazione, ma in un lasso di tempo inferiore di due mesi.

Siamo stati al tour di Milano durante il quale siamo riusciti a provare un po' tutte le novità che accompagnano la console. Per saperne di più su tutte le novità, le prestazioni e le nostre impressioni sulla nuova ibrida di Nintendo, vi rimandiamo al nostro approfondimento.