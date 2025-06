Le chat di Nintendo Switch 2 sono registrate e potrebbero essere condivise con le autorità, siete avvisati

Nintendo avverte che le chat vocali e le videochiamate di Game Chat saranno registrate e, in caso di segnalazione, acquisite per la revisione. Se ritenuto necessario, il contenuto potrà essere condiviso con autorità, tribunali o partner

Con l'avvicinarsi dell'uscita di Switch 2, il mese scorso Nintendo ha aggiornato la sua politica sulla privacy. Nel testo si sottolinea che le interazioni audio e video tra gli utenti potrebbero essere registrate e revisionate. Adesso sappiamo che la registrazione delle attività di Game Chat è costante e, se ritenuto necessario, il contenuto potrebbe essere condiviso con le autorità e società partner.

Game Chat è una nuova funzionalità esclusiva di Nintendo Switch 2 che consente agli utenti di avviare una chiamata o videochiamata mentre giocano. Termini e condizioni di questa funzione avvertono che il contenuto delle chat viene "temporaneamente registrato e salvato" sia sulla propria console che su quelle dei partecipanti.

Questa funzione consente agli utenti di "esaminare gli ultimi tre minuti delle ultime tre sessioni di GameChat". Questo fa capire che le sessioni non vengono registrate per intero, ma solo parzialmente per consentire agli utenti di esaminare una parte specifica dell'attività.

Nintendo ha spiegato che questa funzione è stata pensata per semplificare il rispetto delle "Linee guida della community Nintendo" e, soprattutto, tutelare gli utenti più piccoli. Nel caso in cui una registrazione venga segnalata, questa sarà acquisita e riesaminata da Nintendo. Se l'azienda lo riterrà necessario, potrà condividere le registrazioni con "autorità, tribunali, avvocati o subappaltatori che esamineranno le chat segnalate" come evidenzia Ars Technica.

Come ulteriore misura di sicurezza, Game Chat consente agli utenti di interagire solo con i giocatori aggiunti alla lista amici. Inoltre, ogni giocatore dovrà associare un numero di telefono al proprio account per accedere alle funzionalità. Tuttavia, per garantire la sicurezza dei più piccoli, Nintendo richiede l'autorizzazione dei tutori per consentire ai minorenni di accedere a Game Chat.

In particolare, se sulla console viene registrato l'account di un minorenne, sarà richiesta la registrazione di un account adulto e il download dell'applicazione Nintendo Parental Control sul proprio smartphone e di sincronizzarlo con la console tramite codice.

Attraverso il sistema di controllo genitoriale, gli adulti potranno autorizzare da remoto le nuove richieste di amicizia e perfino di volta in volta concedere l'accesso al bambino a una sessione di GameChat.

Nintendo sottolinea anche che le registrazioni sono temporanee: saranno disponibili sulla console per 24 ore e, in mancanza di segnalazioni, verranno automaticamente eliminate e non saranno acquisite dall'azienda. Insomma, la strategia di Nintendo, a differenza di quelle di molti altri servizi come gli assistenti vocali, sembra invadere decisamente meno la privacy degli utenti, pur offrendo la massima tutela in caso di violazioni.

In ogni caso, per quanto il sistema sia completamente gestibile dall'utente, è bene essere consapevoli che durante le sessioni di GameChat tutto ciò che fate o dite sarà catturato dalla console e, in caso di segnalazione, sarà pienamente a disposizione dell'azienda.