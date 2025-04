Nintendo Switch 2: Game Share consentirà a quattro amici di giocare con una sola copia del gioco

Durante il Nintendo Direct conclusosi pochi minuti fa, la società di Kyoto ha svelato tutte le potenzialità di Nintendo Switch 2 e le nuove funzionalità che accompagneranno la console. Tra le più interessanti vi è senza dubbio GameShare che consente di condividere la propria copia del gioco con un massimo di 3 amici.

Ma come funziona? In buona sostanza, GameShare consente a un massimo di quattro giocatori, sia in locale che attraverso il multiplayer online, di accedere temporaneamente al gioco completo con l'acquisto di una sola copia. Naturalmente, sarà il membro che ha acquistato il gioco a dover invitare i compagni e condividere la licenza.

Il primo gioco a sfruttare questa funzionalità sarà 51 Worldwide Games, una raccolta dei più famosi giochi da tavolo. Basterà premere il nuovo pulsante "C" e scegliere i giocatori a cui trasmettere il gioco. Come premesso, il gioco può essere trasmesso sia in locale, nel caso in cui i giocatori siano fisicamente vicini, sia online consentendo così di condividere il gioco anche a distanza.

Naturalmente, questa funzionalità non sarà disponibile per tutti i giochi e molto probabilmente la scelta di supportarla o meno ricadrà direttamente sugli sviluppatori. Nintendo ha anticipato che verrà introdotta su diversi titoli first-party come Super Mario 3D World e Super Mario Odissey, mentre il nuovo Mario Kart World non è stato menzionato tra i giochi che supporteranno questa funzionalità.