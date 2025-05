Nintendo Switch 2 finalmente senza segreti: tutte le specifiche tecniche

Nintendo ha ufficializzato le specifiche tecniche della Switch 2, successore dell'omonima console lanciata nel 2017. Dopo mesi di indiscrezioni e fughe di notizie, Digital Foundry ha confermato le caratteristiche dell'hardware, offrendo una panoramica dettagliata su ciò che gli sviluppatori avranno a disposizione.

Al centro della console si trova un SoC personalizzato sviluppato da NVIDIA, identificato come T239, che integra una CPU ARM Cortex-A78C a otto core, basata sull'architettura ARMv8 a 64 bit con estensioni per la crittografia. Di questi, sei core saranno destinati ai giochi, mentre due saranno riservati al sistema operativo. La CPU è in grado di raggiungere 1,7 GHz, ma opererà a 1,1 GHz in modalità portatile e a 998 MHz in modalità docked - una scelta tecnica non ancora spiegata ufficialmente.

La componente grafica è affidata a una GPU basata su architettura Ampere con 1.536 CUDA core, capace di raggiungere 1,71 TFLOPs durante l'uso portatile e 3,072 TFLOPs quando collegata alla dock. Le frequenze operative sono state limitate rispetto alle capacità massime del chip: 561 MHz in modalità portatile e 1007 MHz in quello dock.

Sebbene la GPU sia meno potente rispetto a modelli desktop come la RTX 3050, è comunque in grado di offrire supporto a tecnologie avanzate come il ray tracing e il DLSS (Deep Learning Super Sampling), anche se con risorse limitate. Titoli come Cyberpunk 2077 sono già confermati con supporto a DLSS.

La memoria rappresenta un significativo salto generazionale: 12 GB di RAM LPDDR5X con un'interfaccia a 128 bit, offrendo una larghezza di banda di 68 GB/s in modalità portatile e 102 GB/s in quella docked. Di questi, 9 GB sono accessibili ai giochi, mentre 3 GB restano dedicati al sistema operativo. Lo spazio di archiviazione interno ammonta a 256 GB di tipo UFS, espandibile fino a 2 TB tramite schede microSD Express. Un motore hardware dedicato alla decompressione dei file - compatibile con il formato LZ4 - permette di migliorare i tempi di caricamento e l'efficienza generale del sistema.

Switch 2: Nvidia T239 Switch 1: Nvidia Tegra X1 Architettura 8 ARM Cortex A78C 4 ARM Cortex A57 CPU Clock 998 MHz (dock), 1101 MHz (mobile), max 1,7 GHz 1020 MHz (dock/mobile), max 1785 GHz CPU riservata al sistema 2 core (6 a disposizione degli sviluppatori) 1 core (3 a disposizione degli sviluppatori) GPU Ampere Maxwell CUDA Core 1536 256 GPU Clock 1007 MHz (dock), 561 MHz (mobile), max 1,4 GHz 768MHz (dock), fino a 460 MHz (mobile), max 921MHz Memoria 128 bit/LPDDR5 64 bit/LPDDR4 Bandwidth memoria 102 GB/s (dock), 68 GB/s (mobile) 25,6 GB/s (dock), 21,3 GB/s (mobile) Memoria riservata al sistema 3 GB (9 GB a disposizione dei giochi) 0,8 GB (3,2 GB a disposizione dei giochi )

Il display della Switch 2 si estende per 7,9 pollici, con risoluzione Full HD (1080p), supporto HDR10 e refresh rate variabile fino a 120 Hz in modalità portatile. Tuttavia, il dock non supporterà il VRR via HDMI, limitando il beneficio su schermi esterni.

Non mancano alcune criticità già sollevate dagli sviluppatori, come l'integrazione della chat vocale in-game, GameChat, che potrebbe gravare sulle risorse disponibili. Nintendo ha incluso un'API per simulare carichi di sistema, ma l'impatto reale sul gameplay resta da verificare.

Come noto, Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato il 5 giugno 2025 al prezzo di partenza di 469,99 euro.