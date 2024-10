Nintendo reinventa perfino le sveglie smart: Alarmo è la più bella e divertente che abbiate mai visto

The Legend of Zelda

Nintendo ha annunciato un dispositivo che, a primo impatto, potrebbe avere poco a che fare con i videogiochi, una sveglia smart: Nintendo Alarmo. Eppure, anche in questo caso, Big N è riuscita a trasformare un oggetto considerato ormai obsoleto, in uno dei dispositivi più belli, divertenti e perfino utili che abbiate mai visto.

Nintendo Alarmo può sembrare una normale sveglia con un simpatico display che riprende i temi di alcuni dei titoli più apprezzati del publisher giapponese, da Super Mario Odyssey a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, è molto di più e potrebbe trattarsi del dispositivo misterioso di cui abbiamo parlato qualche settimana fa.

Grazie ad un sensore dedicato, la sveglia di Nintendo genera suoni in base ai movimenti fatti nel letto durante il risveglio, naturalmente estratti dai titoli in questione. Quando rileva che l'utente si solleva dalla posizione del sonno, parte un tema musicale tratto dal gioco selezionato nelle impostazioni.

Una volta alzato dal letto, infine, l'allarme si disattiverà automaticamente. Ma cosa succede se l'utente non si alza al primo allarme? Il suono diventerà sempre più intenso e partirà un tema musicale più aggressivo.

"Alarmo non riesce a rilevare una persona specifica, quindi se due o più persone dormono nello stesso letto nel raggio d'azione del sensore, l'allarme potrebbe interrompersi quando una persona si alza dal letto, ma riavviarsi una volta che rileva che c'è ancora qualcuno a letto", ha scritto il team nei suggerimenti per il posizionamento della sveglia. "L'allarme si interromperà completamente una volta che tutti saranno usciti dal letto".

Al rilascio saranno disponibili i temi di Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ringfit Adventure e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, connettendo la sveglia a internet sarà possibile aggiornare i temi aggiungendone di nuovi gratuitamente ogni volta che Nintendo li renderà disponibili.

Ma non è ancora tutto: Nintendo Alarmo dispone di un monitor del sonno che consente di valutare la qualità del riposo attraverso i movimenti prodotti durante la notte. In ultimo, la sveglia è dotata di alcuni temi musicali che favoriscono il sonno e, attraverso le impostazioni, è possibile avviare automaticamente quando l'utente si distende.

Nintendo Alarmo sarà acquistabile a partire dalla fine di questa settimana al prezzo di 99 dollari –con tutta probabilità 99 euro al cambio – per gli iscritti a Nintendo Switch Online. Il rilascio per tutti gli altri è previsto entro la metà di gennaio 2025.