Nintendo potrebbe sorprendere tutti: in arrivo un dispositivo misterioso?

Mentre l'attesa per la Nintendo Switch 2 cresce, con un lancio previsto per ottobre e una disponibilità sul mercato entro la primavera del 2025, la casa di Kyoto ha recentemente depositato presso la Federal Communications Commission (FCC) statunitense un brevetto per un dispositivo enigmatico che sta già facendo parlare di sé gli appassionati.

Un'inaspettata novità

Il documento, identificato internamente come CLO-001, non sembra avere alcuna connessione diretta con la tanto attesa Switch 2. La sequenza numerica "001" suggerisce l'inizio di una nuova linea di prodotti, ricordando come la prima Switch fosse nota come HAC-001 e la prima DS come NTR-001.

La FCC, agenzia governativa che supervisiona le telecomunicazioni e i dispositivi dotati di moduli per la comunicazione wireless, ha ricevuto una descrizione sommaria del prodotto, definito semplicemente come "wireless device". Lo schizzo allegato al brevetto rivela un design intrigante: un corpo quadrato con angoli smussati e una leggera concavità centrale.

Caratteristiche tecniche e speculazioni

Dalle informazioni trapelate, emergono alcuni dettagli tecnici che alimentano le congetture:

Assenza di batterie interne, suggerendo un utilizzo via USB Type-C

Presenza di due moduli per la comunicazione wireless:

- Un modulo Wi-Fi a 2.4 GHz (non dual band)

- Un sensore a 24 GHz per onde millimetriche (mmWave)

Il sensore mmWave a 24 GHz è l'elemento che suscita maggiore curiosità. Le ipotesi più accreditate indicano che potrebbe trattarsi di:

Un accessorio per il rilevamento di movimenti e gesture

Un dispositivo per applicazioni di realtà aumentata, sulla scia di esperienze come Mario Kart Live o Pokémon Go

Un dock innovativo per console con funzionalità ancora da svelare

Sembra invece meno probabile che si tratti di un dispositivo destinato esclusivamente ai parchi tematici o ai musei Nintendo sparsi per il mondo.

La comunità di appassionati e gli analisti del settore sono in fermento, cercando di decifrare le potenziali applicazioni di questo misterioso device. L'approccio innovativo di Nintendo nel campo dell'interazione uomo-macchina e della realtà aumentata potrebbe aprire nuovi scenari nel mondo del gaming e dell'intrattenimento domestico. È plausibile che maggiori dettagli verranno svelati in concomitanza con il lancio della Switch 2, previsto per ottobre. Questa mossa potrebbe rappresentare una strategia di Nintendo per mantenere alta l'attenzione sul proprio brand, offrendo al contempo nuove esperienze di gioco ai propri utenti. Nintendo dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere e innovare, mantenendo viva la curiosità dei fan e confermando il suo ruolo di pioniere nel settore videoludico.