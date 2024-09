Nintendo Switch 2: dopo i rendering trapelati, ecco come si presenterebbe realmente

In seguito alla pubblicazione dei rendering trapelati alcune ore fa, una youtuber ha deciso di stampare in 3D la presunta Nintendo Switch 2 per confrontarla con quella attuale. Il risultato è sicuramente interessante, ma meno entusiasmante di quanto ci si potrebbe aspettare.

小宁子 XNZ ha sfruttato i rendering emersi ieri per stampare pezzo per pezzo la presunta Switch 2. Il risultato è piuttosto realistico e dà un'idea di come dovrebbe apparire la console con il nuovo display più grande – si presume che Switch 2 disporrà di un display da 8 pollici, più grande sia dell'originale Switch che della variante OLED.

La ragazza avrebbe riprodotto anche il nuovo sistema di aggancio dei Joycon, magnetico e con slitte più ampie. Tuttavia, la console appare pressoché identica al modello attuale tranne che per le dimensioni inevitabilmente più generose per la (presunta) nuova generazione.

Come sempre, è bene chiarire che non vi è nulla di ufficiale nelle informazioni emerse. Anzi, la profonda somiglianza con il modello attuale non esclude che la console trapelata sia una delle alternative valutate prima di rilasciare la versione OLED. D'altronde, è normale per i produttori prendere in considerazione progetti diversi prima di immettere un nuovo prodotto sul mercato.

小宁子 XNZ si è anche lasciata andare a qualche previsione sull'hardware della nuova console, seppur le specifiche suggerite appaiano piuttosto inverosimili. Nel video si parla di un SoC NVIDIA T239 che sfrutta l'architettura GPU Ampere – la stessa utilizzata dalla serie GeForce RTX 3000 – con 1536 CUDA Core e processo produttivo a 8 nm. Il tutto, supportato da ben 12 GB LPDDR5.

Infine, secondo le ultime voci, la prima revisione della nuova Switch 2 monterebbe un display LCD, facendo sostanzialmente un passo indietro rispetto al più apprezzato OLED. Anche in merito alle specifiche non vi è nulla di ufficiale, ma si prevede che la presentazione della nuova console avvenga entro il primo trimestre del prossimo anno, ragione per cui l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga.