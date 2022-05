Nintendo, le vendite di Switch calano del 20%: colpa dello shortage

Nintendo ha chiuso l'anno fiscale (al 31 marzo) con risultati eccellenti, soprattutto per quanto riguarda le vendite di software. Sfortunatamente, l'azienda non può dire lo stesso per quanto riguarda l'hardware, ambito in cui ha registrato un brusco calo del 20%: il motivo è lo shortage dei componenti, ossia la carenza di chip.

Nell'ultimo anno Nintendo ha spedito 23 milioni di Switch per un totale di 107.650.000 di unità vendute dal debutto a oggi, superando già di 6 milioni le vendite della gloriosa Nintendo Wii.

Purtroppo, però, per quanto ragguardevole sia il risultato, Nintendo ha sottolineato che rispetto all'anno precedente il calo nelle vendite hardware si è assestato a circa il 20%. La causa è da ricercarsi nella "scarsa disponibilità di semiconduttori ed altri componenti".

In effetti Nintendo non è l'unica a subire le conseguenze delle shortage. Solo qualche giorno fa vi abbiamo riportato le difficoltà nella distribuzione di PS5. Anche Sony, infatti, nell'ultimo trimestre è riuscita a commercializzare solo 11,5 milioni di unità dell'ultima console, a fronte di una previsione di 14,8 milioni. Un risultato inferiore di oltre 3 milioni di unità rispetto a quanto preventivato.

A sottolineare quanto lo shortage stia influenzando le vendite, ci sono proprio i numeri del software nel caso di Nintendo. Nonostante la spinta data da Animal Crossing l'anno precedente, il gigante nipponico ha registrato comunque una crescita dell'1,8% a 235 milioni quest'anno, il che significa che gli ultimi 12 mesi sono stati i migliori di sempre per una piattaforma Nintendo.

Per il futuro, Big N non sembra essere troppo ottimista: le previsioni per l'anno prossimo sono abbastanza caute, con 21 milioni di unità di Nintendo Switch (un calo di 2 milioni), mentre per quanto riguarda il software la previsione è di 210 milioni di titoli venduti per un calo di 25 milioni.

"Se il COVID-19 interferisce con la produzione o la fornitura in futuro, questo avrà delle conseguenze sulla distribuzione dei prodotti. A ciò vanno poi aggiunti i rischi nello sviluppo e nella promozione di prodotti e servizi che continuato a sussistere" ha sottolineato Nintendo.