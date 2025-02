Nintendo ha annunciato l'arrivo nei negozi della sua sveglia interattiva Alarmo

Nintendo Alarmo è un dispositivo che aggiunge numerose funzionalità pratiche e divertenti, naturalmente ispirate ai mondi dei titoli Nintendo come quelli di Super Mario Bros. o The Legend of Zelda, al proprio risveglio. Il prezzo, come noto, sarà di 99 euro.

La prima caratteristica che distingue Alarmo dalle tradizionali sveglie è il suo display circolare LCD ad alta risoluzione che può essere personalizzato attraverso i temi messi a disposizione da Nintendo. Attraverso la connessione Wi-Fi, inoltre, sarà possibile aggiungere nuovi temi ogni volta che verranno pubblicati da Nintendo.

Tuttavia, a fare del dispositivo Nintendo un accessorio unico è il sensore posizionato nella parte alta. Grazie a questo, la sveglia di Nintendo genera suoni in base ai movimenti fatti nel letto durante il risveglio, naturalmente estratti dai titoli in questione. Quando rileva che l'utente si solleva dalla posizione del sonno, parte un tema musicale tratto dal gioco selezionato come tema.

Grazie alla funzione "snooze senza tocco" è possibile disattivare l'audio senza avvicinarsi al sensore o semplicemente alzandosi dal letto. Nel caso in cui dovessimo rivoltarci nel letto pur di non alzarci, Alarmo emetterà diversi suoni ispirati ai giochi di Nintendo, come quello delle monete in Super Mario.

Nintendo Alarmo dispone anche di un monitor del sonno che consente di valutare la qualità del riposo attraverso i movimenti prodotti durante la notte. In ultimo, la sveglia è dotata di alcuni temi musicali che favoriscono il sonno che, attraverso le impostazioni, è possibile avviare automaticamente quando l'utente si distende.

Fino ad ora il dispositivo è stato in vendita esclusivamente sul My Nintendo Store per gli utenti iscritti al servizio Nintendo Switch Online. Dal 6 marzo, invece, sarà disponibile presso i principali negozi di elettronica e videogiochi al prezzo, come anticipato, di 99 euro.