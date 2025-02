Legion Community: il punto di incontro per i gamer di tutto il mondo

Legion Community è la piattaforma virtuale dedicata a tutti i giocatori, creata da Lenovo nel 2021, e pensata per condividere le esperienze di gioco e ottimizzare le prestazioni nei titoli competitivi. Questa community ha visto un rapido aumento di partecipanti e ha conquistato il riconoscimento come Best New Community ai Community Industry Awards nel 2022. Oltre a permettere ai membri di condividere esperienze di gioco, la Legion Community è anche un luogo dove si organizzano eventi e tornei, con premi e occasioni di socializzazione, oltre che il posto adatto dove chiedere consigli tecnici sulla propria configurazione hardware e la sua ottimizzazione.

Legion Community: un punto di riferimento per i gamer

La community è disponibile in diverse lingue e include membri da tutto il mondo, con una particolare attenzione al pubblico della regione MENA, grazie alla disponibilità anche in arabo. I gamer possono partecipare a eventi esclusivi e tornei, mentre le serate tematiche organizzate da Lenovo offrono l'opportunità di giocare insieme e scoprire nuovi titoli. Inoltre, Legion Community è presente anche nei principali eventi fieristici, come il Lucca Comics & Games, dove i membri possono ricevere gadget esclusivi.

In poco tempo, Legion Community ha conquistato il cuore di oltre 63 mila membri, che hanno modo di condividere tra di loro le esperienze di gioco, ma anche di incontrarsi fisicamente, per via dei tanti eventi organizzati da Lenovo. Dai forum per discutere di strategie ai tornei con premi, fino a sessioni di gioco organizzate con ospiti speciali del mondo esports: tra le attività principali spiccano le serate gaming, durante le quali i membri possono connettersi e condividere esperienze, e i corsi pensati per affinare le abilità dei giocatori.

La community opera in diverse regioni, inclusi il Medio Oriente, l’Europa e la Russia, ed è la prima piattaforma gaming di un brand accessibile anche in lingua araba, ampliando ulteriormente la sua portata. Con un design semplice e accessibile, l’iscrizione richiede pochi clic e permette di sfruttare un ventaglio di risorse, tra cui forum dedicati ai giochi più popolari come Apex Legends e League of Legends. Grazie alla condivisione delle esperienze in questi titoli competitivi, i giocatori possono imparare insieme e migliorare le loro prestazioni.

Inoltre, la Legion Community è stata presente a varie edizioni della Milan Games Week, dove è stata un punto di riferimento per tutti gli appassionati, ma anche all'evento fisico “IT’S GO TIME” per la presentazione di Legion Go, il famoso handheld PC che rende mobile qualsiasi tipo di esperienza di gioco, così come a Empower Your Valour, un evento organizzato allo Spazio Lenovo, un'installazione presente nel cuore di Milano, dove i membri della community hanno potuto incontrarsi e condividere la loro passione per i videogiochi.

All'interno delle iniziative della Legion Community sono stati anche organizzati dei Contest che hanno permesso ai membri di vincere PC da gaming LOQ con processore Intel Core i7: per partecipare, è stato chiesto di scrivere un commento nel forum di Legion Community che esplicitasse nel migliore dei modi la propria passione per il gaming. E poi UnLOQ New Levels, un contest per diventare Ambassador e vincere un Laptop Lenovo LOQ 15IRH8. Cosa veniva richiesto in quell'occasione? Registrarsi alla community, scegliere un’immagine del profilo e un nome iconico, e infine rispondere alla seguente domanda: “Qual è stato il livello più difficile nella vostra esperienza da gamer?”

Ma la Lenovo Legion Community non si ferma qui: vengono, infatti, periodicamente organizzati sending di prodotti ai membri più attivi, così come di gadget per le ricorrenze più significative, come Natale, con l'obiettivo di far sentire i membri della Community il più coesi possibile.

Con queste iniziative, Lenovo non solo offre strumenti avanzati per il gaming, ma crea anche un vero e proprio ecosistema in cui i giocatori possono interagire, competere e migliorare la propria esperienza videoludica.