Nintendo dà l'ultimo saluto alla serie 3DS: nessuna riparazione, i ricambi sono esauriti

Nintendo ha annunciato l'interruzione dei servizi di riparazione per New Nintendo 3DS rilasciato ormai quasi 10 anni fa, a ottobre 2014. La ragione, però, non è l'età dell'hardware, ma l'esaurimento dei pezzi di ricambio.

Nintendo non offrirà più alcuna riparazione per le sue console portatili New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL. Per quanto la notizia possa sembrare una naturale conseguenza dell'invecchiamento dell'hardware, rilasciato ormai quasi 10 anni fa, in realtà la motivazione è che la società ha esaurito i pezzi di ricambio.

"Poiché le parti necessarie per le riparazioni non sono più disponibili in magazzino, a partire dal 28 agosto 2024 non accetteremo più riparazioni per la console New Nintendo 3DS [KTR-001]" ha scritto l'account giapponese di Nintendo su X.

Questo significa che i clienti hanno ancora qualche tempo per richiedere la riparazione dei modelli XL, ovvero la variante dotata di display più grandi. Tuttavia, a questo punto, è lecito pensare che la disponibilità di ricambi sia ormai prossima all'esaurimento, poiché la produzione di ambedue le console è stata interrotta nel 2020.

Il New Nintendo 3DS e il New Nintendo 3DS XL sono il quarto e ultimo restyling della console a conchiglia di Nintendo. Rappresentano anche le ultime console portatili pure della società prima dell'avvento di Nintendo Switch, la prima piattaforma ibrida che combina un tablet da utilizzare fuori casa con una docking station per giocare in salotto.

Tuttavia, gli utenti che necessitano di riparare la propria console possono fare affidamento sulle soluzioni fai da te: iFixit ha a listino ancora una buona quantità di componenti per le due portatili. Inoltre, sul sito, sono disponibili le guide per effettuare in autonomia l'intervento.