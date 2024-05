Nintendo acquisisce Shiver Entertainment, ma nessun licenziamento in vista

Dopo anni senza aver acquisito alcuno studio, alla fine anche Nintendo accoglierà un nuovo team tra le sue fila: quello di Shiver Entertainment. Stando a quanto riportato nel nota, non vi sarebbero licenziamenti in vista e l'acquisto dello studio avrà "un impatto minimo sul bilancio aziendale di quest'anno".

Per chi non lo sapesse, Shiver Entertainment si è occupata del porting di diversi titoli per le piattaforme Nintendo, tra cui due grandi successi di Warner Bros per Switch: Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1, seppur quest'ultimo all'uscita abbia fatto molto discutere.

Ad ogni modo, si tratta di un'operazione interessante da parte di Nintendo, poiché Shiver rappresenta uno studio specializzato nella conversione e nel supporto. Secondo le dichiarazioni della società di Kyoto "anche dopo essere diventata parte del gruppo Nintendo, il focus di Shiver rimarrà invariato e continuerà a lavorare ai progetti su commissione per convertire e sviluppare software per molteplici piattaforme, tra cui Nintendo Switch".

Tuttavia, sappiamo che l'ammiraglia di Nintendo si appresta a concludere il suo ciclo vitale ed entro il prossimo anno la società dovrebbe presentarne la nuova generazione. È plausibile, quindi, che Nintendo abbia scelto di acquisire Shiver per gestire internamente il porting delle produzioni di terze parti così da semplificare la pubblicazione di un maggior numero di titoli multipiattaforma.

È anche interessante notare che proprio nei giorni scorsi, Shuntaro Furukawa aveva spiegato che Nintendo guarda alle acquisizioni con cautela e solo a fronte di specifici criteri valuta se procedere o meno all'acquisto di uno studio. D'altronde, la strategia di Nintendo ha ripagato, quantomeno i dipendenti, poiché è l'unica dei tre grandi produttori hardware (Sony, Microsoft, Nintendo) a non aver operato licenziamenti per soddisfare le esigenze degli azionisti.