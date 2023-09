Mortal Kombat 1: versione Switch confrontata con le altre piattaforme, per gli utenti 'un furto'

Secondo alcuni confronti che stanno circolando sulla rete, la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 è nettamente inferiore alle altre per quanto riguarda la componente grafica. Il nuovo picchiaduro è infatti disponibile in versione early access su Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in attesa del rilascio della versione definitiva previsto per domani.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5 — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023

Alcuni giocatori non riescono a spiegarsi come mai per la versione Switch venga richiesto un prezzo paragonabile a quello richiesto per le altre versioni, pur con una grafica così tanto inferiore. Alcuni lo hanno definito "un furto" o "irrispettoso" nei confronti degli utenti.

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. 🤣 pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB — #WolverinePS5 (@HlNOMARUSUMO) September 17, 2023

Su internet infatti stanno circolando vari confronti grafici tra la versione Switch e quelle per PS5, Xbox o anche Steam Deck. Sono piuttosto impietosi, mentre alcuni utenti riportano sulla piattaforma di Nintendo anche malfunzionamenti e glitches, come avevano anticipato alcuni rumor circolati nei giorni scorsi da utenti che avevano avuto modo di provare una versione preliminare del picchiaduro.

Mortal Kombat 1 introdurrà numerosi cambiamenti che coinvolgono le classiche rivalità tra i personaggi e le loro storie personali. Il gioco, infatti, ci trasporterà in un nuovo universo creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Naturalmente il roster manterrà i lottatori storici come Liu Kang, Kung Lao, Sub Zero, Scorpion o Raiden a cui si aggiungeranno i personaggi Kameo che implementano nuove funzionalità e nuovi modi di intraprendere la lotta.