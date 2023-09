Mortal Kombat 1: intero roster svelato della 'terribile' versione Switch

L'utente Reddit rearisen sarebbe entrato in possesso della versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 e non ha esitato a condividere alcuni contenuti in anticipo rispetto alla data d'uscita, fissata per il prossimo 19 settembre. Oltre a svelare l'intero roster di lottatori e personaggi Kameo, l'utente ha condiviso anche le sue prime impressioni sul titolo, decisamente poco entusiastiche.

Parlando del gioco, rearisen ha definito la versione Switch "terribile" a causa di un lavoro di ottimizzazione che ritiene mal riuscito. Va comunque premesso che mancano quasi due settimane al rilascio ufficiale e, come ormai prassi, quasi certamente NetherRealm rilascerà un patch day one che potrebbe risolvere almeno in parte i problemi riscontrati.

"Il gioco torna saggiamente alle sue origini dal punto di vista del combattimento. Il lag e lo screen tearing danno il peggio all'inizio e alla fine delle cutscene e prima dei combattimenti in modalità storia. Caricherò un video sulla terribile versione Switch più tardi nella giornata di oggi. Causerà indignazione per 70 dollari o sarà semplicemente un flop su Switch" ha scritto su Reddit.

Inutile dire che tali informazioni vanno raccolte con le dovute precauzioni ed è giusto attendere il rilascio ufficiale per avere un'idea più chiara di quello che è il gioco. Nel frattempo, Reddit ha rimosso sia le immagini che i video condivisi dall'utente per violazione del copyright, probabilmente su richiesta dell'editore.

Mortal Kombat 1 introdurrà numerosi cambiamenti che coinvolgono le classiche rivalità tra i personaggi e le loro storie personali. Il gioco, infatti, ci trasporterà in un nuovo universo creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Naturalmente il roster manterrà i lottatori storici come Liu Kang, Kung Lao, Sub Zero, Scorpion o Raiden a cui si aggiungeranno i personaggi Kameo che implementano nuove funzionalità e nuovi modi di intraprendere la lotta.