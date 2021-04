Nike a tema PlayStation 5 in arrivo: limitate, come la console

Il cestista Paul George dei Los Angeles Clippers è un grande fan di PlayStation e siamo certi che è tra i 7,8 milioni che sono riusciti a portarsi a casa una PlayStation 5. D'altronde, come si dice in gergo, il passato non mente visto che è stato già coinvolto nella promozione di un paio di scarpette Nike contraddistinte, oltre che dal suo logo, anche da quello PlayStation.

Il suo amore per la console nipponica è così grande che la collaborazione è pronta a rinnovarsi: stanno arrivando le Nike PG5 x PS5, un paio di scarpe da tennis a tema PS5, disponibili in due colorazioni. Un'edizione limitata che, secondo il sito Sneaker Files costerà 110 dollari e debutterà a maggio (le foto arrivano da @laceuphk).

Il logo PS5 nella parte posteriore, quelli PlayStation e Paul George sulle linguette, e ovviamente il baffo Nike. E poi tutti i simboli caratteristici di PlayStation (triangolo, quadrato, ecc.), che peraltro adornano anche la scocca della console. Una colorazione è perlopiù bianca, mentre l'altra vira maggiormente sul blu. Rimane solo da capire quanto sarà limitata questa edizione (che comunque dubitiamo di vedere dalle nostre parti): più o meno della PS5? Una battuta quasi scontata, ma che in un periodo in cui l'elettronica di consumo è scarsamente disponibile non può che nascere spontanea.