Nibel lascia Twitter: il noto insider abbandona il mondo dell'informazione gaming

Da sempre in prima linea per tutto quello che concerne il mondo dei videogiochi, Nibel è uno dei più noti insider del mondo dell'informazione videoludica. Tramite il suo account Twitter (@Nibellion) ha condiviso centinaia di notizie e scoop anticipando le più popolari testate specializzate e diventando, di fatto, un vero punto di riferimento per coloro che seguono attivamente questo campo. Purtroppo, poche ore fa Nibel ha annunciato il suo ritiro: abbandonerà Twitter.

Nibel: la decisione è legata solo in parte all'avvento di Musk

Con oltre 400.000 follower, che includono giocatori e alcune delle più grandi compagnie della game industry, Nibel era una delle personalità di spicco dell'informazione videoludica.

Negli ultimi mesi, l'insider aveva aperto un Patreon per finanziare i suoi coverage su Twitter: l'annuncio era stato accolto positivamente dai follower e aveva persino trovato l'appoggio di Geoff Keighley, produttore dei The Game Awards. Ciononostante, poche ore fa Nibel ha dichiarato di non aver raccolto abbastanza per poter sostenere la sua professione online. Da qui la sua decisione di abbandonare Twitter, così come i coverage dedicati ai videogiochi.

Prima di chiudere l'account, Nibel aveva pubblicato un tweet per ringraziare coloro che lo hanno sostenuto. Il post conteneva anche il seguente messaggio: "Dopo un po' di introspezione, ho deciso di concentrare il mio tempo e le mie energie altrove e allontanarmi da Twitter. Questo segna la fine dei miei coverage sui videogiochi e la mia partecipazione attiva in questa piattaforma [...]".

Su Patreon, l'addio è arrivato tramite un post più dettagliato in cui saluta i suoi sostenitori, i quali riceveranno un rimborso degli ultimi pagamenti. Qui Nibel ha ribadito che non condividerà più notizie ed eventuali leak, né su Twitter né su Patreon. In merito a quest'ultima piattaforma, l'insider ha ammesso di non essere stato "in grado di creare un flusso di entrate costante".

Per quanto riguarda "l'elefante nella stanza", come afferma lo stesso Nibel, la recente acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sembra aver influenzato la sua decisione, ma solo in parte. "Non credo che Twitter abbia ancora sperimentato una buona leadership e questa tendenza non cambierà nemmeno con Musk", si legge nel suddetto post su Patreon. "Non mi fido della piattaforma. Non mi fido di Musk e della sua immaturità apparentemente infinita. Non credo che Twitter crollerà all'istante, ma che potrebbe morire di una morte lenta. Perché perdere altro tempo?".

Proprio oggi, il nuovo boss di Twitter ha annunciato una revisione del piano di abbonamento Twitter Blue, con un cambio di prezzo e l'inclusione tra i vantaggi della verifica del profilo. Inutile dire che la mossa di Musk ha innescato le feroci critiche dell'intera community. Nel frattempo, l'imprenditore sudafricano ha già minacciato i dipendenti: dovranno rispettare tassativamente la scadenza del 7 novembre per il lancio del nuovo Twitter Blue.