Sony: i giochi per il primo PS VR non funzioneranno su PS VR 2

Sony ha concesso le prime prove con l'headset PlayStation VR in occasione del Tokyo Game Show che si è tenuto questa settimana. Con le prime reazioni ampiamente positive, l'azienda ha svelato ulteriori dettagli, tra cui l'incompatibilità dei giochi per il primo PS VR con la nuova versione del visore.

"PS VR 2 è pensato per offrire un'esperienza di Realtà Virtuale di nuova generazione" e per questo i giochi per il primo visore non saranno compatibili, spiegano in Sony. PS VR 2 arriverà con una serie di nuove caratteristiche come i controller con feedback aptico e grilletti adattivi, tracciamento di tipo inside-out che non richiede sensori esterni e tracciamento degli occhi, insieme a immagini 4K HDR. "Questo significa che sviluppare per PS VR 2 richiede un approccio completamente diverso".

Confirmed on Sony's Official PlayStation Podcast: PSVR games are not compatible with PSVR2



(Around 29:10)https://t.co/4BBjwlwitR pic.twitter.com/Dx4AWj3QYg — Nibel (@Nibellion) September 16, 2022

L'annuncio di Sony, comunque, potrebbe rappresentare un boomerang per la casa giapponese, qualora rischiasse di ritrovarsi con un catalogo limitato su PS VR 2. Titoli di successo per la prima generazione come Astro Bot Rescue Mission, No Man's Sky o Moss, infatti, richiederanno l'uso del vecchio hardware, a meno di nuove versioni appositamente convertite per PS VR 2.

PS VR utilizza la PlayStation Camera e il tracciamento light-based, mentre con PS VR 2 Sony traccia la posizione dei nuovi controller Sense tramite LED a infrarossi. PS VR 2, inoltre, funzionerà solo con PS5, mentre l'hardware di precedente generazione non è direttamente supportato dalla nuova console. Quindi, si tratterà di due mondi quasi completamente distinti.

Sony aveva già fatto sapere in precedenza che l'arrivo di PS VR 2 è previsto per la prima parte del 2023.