Ni No Kuni Cross Worlds è pieno di meccaniche legate alle criptovalute

Ni No Kuni: Cross Worlds è un MMO per smartphone che fa parte dell'apprezzato immaginario dello Studio Ghibli già proposto in diversi jrpg di grande successo. Ora disponibile nei mercati principali, Ni No Kuni: Cross Worlds promette di fare molto bene presso gli appassionati, convertendo lo stile di gioco originale in maniera adeguata al sistema di interfacciamento mobile.

Tuttavia, i suoi profondi legami con le criptovalute e i già stabiliti programmi futuri di espansione agli NFT sono già sotto i riflettori. I giocatori possono guadagnare Territe sconfiggendo i mostri, completando le varie missioni giornaliere e portando a termine altre sfide con meccaniche di tipo "grinding".

I Territe possono poi essere utilizzati per ottenere Token che possono essere scambiati sulla piattaforma MARBLEX del produttore Netmarble o in altri exchange esterni per altre crypto. Ai Territe si aggiungono gli Asterite, un'ulteriore valuta che può essere scambiata con un altro sistema di token (Asterite Token), e che si può ottenere attraverso ricompense settimanali/mensili o dall'arena PvP del gioco.

Se queste valute possono essere scambiate per ottenere criptovalute, i piani per l'inserimento di veri e propri NFT all'interno di Ni No Kuni: Cross Worlds non si sono ancora materializzati. Netmarble, infatti, prevede di inserire gli NFT nella parte conclusiva del 2022, come illustra una roadmap.

I giocatori, come già dimostrato in altre occasioni, non gradiscono la presenza di Token e NFT riconducibili al mondo delle crypto all'interno dei giochi. In particolare, nel caso di Ni No Kuni: Cross Worlds, viene criticato l'abbinamento con la parte PvP, visto che sembra già essere presa d'assalto da coloro che sono disposti a pagare, e anche tanto, per ottenere miglioramenti che consentono di abilitare vantaggi prestazionali.

Ni No Kuni è una serie molto apprezzata nella sua controparte originale, con Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno che si avvicina al debutto su Nintendo Switch, previsto per settembre, dopo essere stato rilasciato su PC e sulle altre console nel 2018.