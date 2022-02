NFT e Gamestop: anche Microsoft dietro le quinte per rivoluzionare Hearthstone?

Che le intenzioni di Gamestop riguardanti gli NFT siano serie non è mistero: dopo il "teaser" degli scorsi mesi, la società è tornata nei giorni scorsi a parlare del tema, ufficializzando una collaborazione con Immutable X per lo sviluppo della piattaforma e annunciando la creazione di un fondo da 100 milioni di dollari per gli sviluppatori interessati al progetto.

Ma sembra possa esserci di più: su Reddit e Twitter circolano infatti alcune voci di corridoio che indicano una possibile collaborazione niente meno che con Microsoft per il lancio di NFT legati a titoli esistenti, oltre che per la realizzazione di nuovi titoli incentrati su NFT.

E' in particolare un utente di Twitter, "P_MackD" che ha condiviso sul social network un collage di immagini di vari post di Twitter di Immutable X e Microsoft che pubblicavano in maniera un po' misteriosa la frase "probabilmente niente" proprio in riferimento alla collaborazione con GameStop.

Nel collage si vede un tweet di Yorke Rhodes III, responsabile del dipartimento blockchain per Microsoft, in cui sono taggati Xbox, Microsoft e GameStop, suggerendo forse un ruolo dietro le quinte nel contesto della partnership tra Immutable X e GameStop.

Ovviamente non è dato sapere se e come Microsoft stia partecipando al progetto o abbia intenzione di farlo, tuttavia è interessante la speculazione sollevata su Reddit nel subreddit r/Superstonk che chiama in causa l'acqusizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond, osservando come il gioco di carte collezionabili Hearthstone potrebbe rappresentare un candidato ideale per sperimentare un'integrazione con gli NFT.

Hearthstone ha visto un progressivo calo degli utenti, che sono passati a 3,5 milioni circa dopo un picco di 23,5 milioni. Un calo in parte dovuto ai costi per entrare in possesso delle carte e alla mancanza di una vera e propria proprietà sulle risorse dell'utente, aspetto che potrebbe essere risolto proprio integrando gli NFT: ogni carta in-game potrebbe essere gestita come un NFT stabilendo quindi le effettive proprietà di un utente e innescando le meccaniche di scambio, collezionismo e scarsità proprie di un gioco di carte collezionabili.