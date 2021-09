New World, Amazon banna Bezos: non potete usarlo come nome del vostro personaggio

A un giorno dal debutto ufficiale di New World, molti giocatori si sono già sbizzarriti nella scelta del nickname da usare all'interno del nuovo MMORPG. Ecco dunque che, durante la creazione del proprio avatar, alcuni utenti hanno fatto un'interessante scoperta: il titolo di Amazon Games non permette l'utilizzo di parole come 'Bezos' o 'Amazon'. Sembra che il colosso americano conosca fin troppo bene quei burloni della sua community.

Intanto, numerosi giocatori di New World continuano a occupare le code per l'accesso ai server. Il team di Amazon Games sta lavorando per offrire una soluzione in tempi brevi.

'Bezos' e 'Amazon' tra le parole vietate per i nomi degli avatar

Come racconta Morgan Park di PC Gamer, la prima cosa che ha fatto dopo aver effettuato l'accesso a New World è stata inserire il nome di Jeff Bezos nella casella di testo dedicata al nome dell'avatar. Park ha dunque scoperto che il cognome del fondatore ed ex CEO di Amazon non può essere utilizzato come username del gioco: 'Bezos' e tutte le possibili varianti ('JeffB', 'Bez0s', 'Be Zos') rientrano tra le parole vietate. Anche la stessa 'Amazon' risulta essere bannata.

Nel caso in cui un giocatore scelga un nickname già occupato, New World mostrerà un avviso per segnalare che quel nome è presente nel sistema. Park spiega che, con 'Bezos' e 'Amazon', compare un avviso diverso: "Questo nome non può essere utilizzato", la stessa frase che, curiosamente, viene mostrata quando si inserisce una parola volgare. Un altro redattore di PC Gamer - tale Chris Livingston - ha provato invece a inserire 'Beff Jezos' nel campo del nickname e, con sua sorpresa, il nome ha ricevuto il via libera per l'utilizzo in-game.

Naturalmente, Amazon Games aveva previsto tutto questo. Non c'è da sorprendersi se molti giocatori hanno provato a "omaggiare" l'uomo più ricco del mondo - con un patrimonio di ben 177 miliardi di dollari - utilizzando il suo nome nell'MMO o quello della compagnia che ha fondato, la più grande al mondo per quel che concerne il commercio elettronico.

Parlando di cose più serie, ci sono ancora molti giocatori che non riescono ad accedere a New World. Il motivo è presto spiegato: al momento del lancio, l'MMORPG di Amazon Games ha raggiunto un picco di 707.230 giocatori connessi contemporaneamente, il quinto numero più grande mai registrato nella storia di Steam: nella stessa giornata, New World ha anche superato Counter-Strike: Global Offensive come il titolo più popolare della piattaforma di Valve.

L'esplosiva popolarità del gioco ha portato a code lunghissime e, di conseguenza, a una pioggia di lamentele. Amazon Games ha accolto il feedback della community e ha già rilasciato un comunicato in cui dichiara di essere al corrente del problema che affligge i server di New World: "Stiamo continuando a installare server aggiuntivi e amplieremo la capacità dei nostri server esisenti dopo aver testato adeguatamente queste modifiche".

Ricordiamo che New World è ora disponibile su PC. L'MMORPG di Amazon Games, basato sul motore multipiattaforma Amazon Lumberyard, non prevede abbonamenti mensili e può essere acquistato su Steam al prezzo consigliato di 39,99 euro - è inoltre presente un'edizione Deluxe (49,99 euro) che include skin aggiuntive per il proprio avatar, un pet, un set di emote e un artbook digitale. I server consigliati per la lingua italiana sono Brittia e Jotunheim.