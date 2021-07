Netflix sta realizzando una serie live action dedicata ai Pokémon

Dopo il successo di Detective Pikachu, i Pokémon in "carne e ossa" approderanno anche sul piccolo schermo grazie a Netflix. Il colosso dello streaming sta lavorando alla prima serie live action ispirata al videogioco Nintendo, franchise che, negli ultimi 25 anni, ha già visto diverse declinazioni, prima fra tutte l'acclamato adattamento anime.

La produzione dello show televisivo è stata affidata a Joe Henderson, produttore esecutivo e showrunner di un'altra serie particolarmente amata dagli utenti Netflix: Lucifer.

Pokémon: dopo l'anime, arriva anche la serie TV live action

Stando al report pubblicato da Variety, Netflix ha inaugurato lo sviluppo della nuova serie dedicata a Pokémon. Le fonti affermano che Joe Henderson si occuperà sia della sceneggiatura che della produzione dello show. Al momento, lo showrunner di Lucifer sta ultimando i lavori sulla sesta e ultima stagione dell'acclamata serie con protagonista Tom Ellis; Henderson è inoltre coinvolto nell'adattamento televisivo del fumetto Shadecraft, ancora una volta per Netflix.

A quanto pare, la serie live action di Pokémon si ispirerà al già menzionato Detective Pikachu, utilizzando lo stesso format a tecnica mista scelto da Rob Letterman per dirigere Justice Smith e Ryan Reynolds nel lungometraggio del 2019 - film che ha incassato la bellezza di 20,7 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione negli Stati Uniti.

Non ci sono altri dettagli sulla produzione supervisionata da Joe Henderson, il quale non ha voluto rispondere alle domande di Variety in merito alle suddette indiscrezioni.

Ricordiamo che nel catalogo italiano di Netflix troviamo già diverse serie targate Pokémon, come Pokémon Indigo League, Pokémon Sole e Luna e Pokémon Esplorazioni. Complice il successo di Castlevania, la compagnia americana continua a investire nella produzione di show dedicati al mondo dei videogiochi: lo scorso giugno, Netflix ha annunciato tre nuove serie animate dedicate a Splinter Cell, Far Cry e Far Cry: Blood Dragon, tutte proprietà intellettuali di Ubisoft.

Come se ciò non bastasse, la società ha recentemente confermato la sua intenzione di debuttare nel mercato videoludico, partendo dal settore mobile: i titoli pubblicati da Netflix saranno inclusi nel servizio in abbonamento senza costi aggiuntivi.