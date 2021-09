Netflix porta i giochi Android anche in Italia: gratis, inclusi nell'abbonamento. E compra uno sviluppatore

"Il rollout continua!" Oggi i membri in Spagna e Italia vedranno i Netflix Games disponibili sui loro smartphone Android. Siamo ancora nelle fasi iniziali della nostra esperienza gaming, tuttavia ecco un'istantanea delle novità…". Recita così un tweet corredato da un'immagine con cui la piattaforma streaming annuncia l'espansione del suo piano di conquista del mondo dei videogiochi, come supporto al proprio business principale delle serie e delle TV.

Dopo aver confermato a luglio l'intenzione di includere giochi nel suo piano di abbonamento a costo zero e aver avviato i primi test in Polonia, adesso anche Italia e Spagna diventano territorio di sperimentazione e più in particolare il mondo Android - i giochi sono disponibili solo su tale piattaforma, gli utenti iOS dovranno aspettare. L'app spinge gli utenti sul Google Play Store, oppure potete semplicemente recarvi sul negozio digitale di Google e scaricare i giochi cercandoli a mano se ancora non li vedete (come è successo al sottoscritto, il rollout sta probabilmente avvenendo a ondate dato che nella mia app non c'è ancora una sezione Giochi, ndr).

Una volta scaricati e avviati, i titoli si collegheranno al vostro account Netflix per l'accesso e il salvataggio dei progressi. Al momento ci sono cinque giochi tra cui scegliere: Shooting Hoops, Card Blast, Teeter Up, Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3.

L'impegno di Netflix nel gaming in futuro potrebbe spingersi oltre i titoli mobile (la società non l'ha escluso), ed è dimostrato non solo dall'estensione del rollout ma anche dall'acquisizione di Night School Studio, software house nota per i giochi Oxenfree e Afterparty.

"Netflix offre ai produttori di film, TV e ora anche di videogiochi una tela senza precedenti per creare e offrire un eccellente intrattenimento a milioni di persone. Le nostre esplorazioni nel gameplay narrativo e il successo di Netflix nel supportare narratori differenti costituiscono un abbinamento naturale", ha dichiarato Sean Krankel di Night School Studio in una nota.

La software house ha dichiarato che continuerà a lavorare su Oxenfree II, oltre a "creare nuovi mondi di gioco". Questa acquisizione è solo l'ultimo tassello dell'azione di Netflix nel mondo dei videogiochi, impegno che sta portando avanti Mike Verdu, ex di Oculus, Electronic Arts, Kabam, Zynga e Atari. "Continueremo a lavorare con gli sviluppatori di tutto il mondo e ad assumere i migliori talenti del settore per offrire una grande collezione di giochi esclusivi progettati per ogni tipo di giocatore e qualsiasi livello di gioco", ha affermato Verdu. "Come i nostri show e film, questi giochi saranno tutti inclusi nell'abbonamento a Netflix, il tutto senza pubblicità e senza acquisti in-app".