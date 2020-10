Netflix e Ubisoft annunciano una serie TV dedicata a Assassin's Creed

Circa tre anni fa, Ubisoft affermava di voler produrre uno show televisivo ispirato a Assassin's Creed, uno dei franchise di maggior successo della casa francese. Oggi si torna a parlare di quel progetto, con l'annuncio ufficiale di un'ambiziosa partnership tra il publisher videoludico e Netflix: Assassin's Creed diventerà una serie TV.

L'accordo tra le due compagnie prevede la realizzazione di un vero e proprio universo narrativo televisivo. Probabilmente non avremo solo uno show live-action, ma anche delle serie animate.

Assassin's Creed: al via i lavori della serie Netflix

Sono le stesse Ubisoft e Netflix a darci la lieta notizia. Il primo progetto che nascerà dalla suddetta partnership coincide con un adattamento live-action che vedrà Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television come produttori esecutivi.

"Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio di Assassin's Creed in un franchise iconico", ha affermato Jason Altman. "Siamo entusiasti di poter realizzare una serie di Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare la prossima saga nell'universo di Assassin's Creed".





Interviene anche Netflix attraverso le parole di Peter Friedlander, vicepresidente della divisione Original Series: "Siamo felici di collaborare con Ubisoft per dar vita alla ricca e sfaccettata narrazione per cui Assassin's Creed è tanto amato". Friedlander ha poi aggiunto: "[...] Ci impegniamo a creare un'opera d'intrattenimento epica ed emozionante basata su questa eccezionale IP e a offrire un'esperienza più immersiva ai fan e ai nostri utenti in tutto il mondo".

Vi ricordiamo che, tra pochi giorni, la saga di Ubisoft tornerà nei negozi con Assassin's Creed Valhalla. Il nuovo capitolo sarà disponibile dal prossimo 10 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One; al momento del debutto il titolo sarà compatibile anche con Xbox Series X e Series S e, dal 19 novembre, approderà anche su PlayStation 5.