Need for Speed Unbound è il nuovo capitolo della serie racing di EA: ecco il trailer

Poche ore fa Electronic Arts ha presentato ufficialmente Need for Speed Unbound, prossimo capitolo dello storico franchise dedicato alle corse clandestine.

L'annuncio è stato anticipato qualche giorno fa da alcuni rumor e leak che ne hanno svelato i dettagli più peculiari, come il comparto artistico ispirato alla street art americana. Il racing game è in sviluppo presso gli studi di Criterion Games, autori della serie Burnout e di alcuni episodi di NFS, come Hot Pursuit (2010) e Rivals (2013). Il gioco arriverà su PC e su console next-gen.

NFS: Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre 2022

Corse clandestine, inseguimenti e street art. Sono queste le parole chiave di Unbound, prossima iterazione della serie Need for Speed inaugurata nell'ormai lontano 1994. Il nuovo episodio racconterà una storia ambientata nella fittizia città di Lakeshore, dove si terrà la competizione nota come The Grand. I giocatori "scoprono il mondo di Lakeshore quando una rapina in un negozio di auto di famiglia divide due amici e costringe un pilota alle prime armi ad un viaggio per vincere l'ultima gara su strada e recuperare l'auto di inestimabile valore che gli è stata rubata".

Come si può vedere nel trailer, Need for Speed Unbound presenta uno stile grafico unico nel suo genere, che fonde il fotorealismo delle auto più ricercate sul mercato con l'arte di strada, quella dei graffiti, che prendono vita attraverso splendide animazioni e speciali effetti visivi.

Oltre alla campagna single player troveremo una modalità multigiocatore, di cui tuttavia mancano ancora i dettagli. Parliamo di un gioco sviluppato per PC e per l'ultima generazione di console: sulle ammiraglie di Sony e Microsoft, NFS Unbound verrà riprodotto in 4K a 60 fps.

Criterion offre ai giocatori la possibilità di esprimere e sfoggiare il proprio stile personale all'interno del gioco, il tutto tramite un variegato sistema di personalizzazione. In Unbound sono presenti centinaia di oggetti cosmetici, tra cui esclusivi articoli su licenza provenienti dai più noti marchi di moda e dai produttori di accessori automobilistici. Anche la colonna sonora vede la presenza di alcuni nomi altisonanti, come quello del rapper A$AP Rocky, che interpreterà anche uno dei personaggi del gioco - oltre a proporsi come volto ufficiale del nuovo Need for Speed.

"Unbound è incentrato sull'espressione di sé, sull'assunzione di rischi e sullo sconvolgimento dello status quo attraverso il proprio stile di guida, la costruzione di auto uniche, la moda, la musica e molto altro ancora", ha dichiarato Kieran Crimmins, direttore creativo di Criterion Games. "Abbiamo voluto creare un universo veramente autentico in cui i giocatori si vedono rappresentati nel gioco. L'esperienza visiva di Unbound ridefinisce le aspettative, con un nuovo stile artistico che dà vita ai graffiti, intensifica la competizione e crea un'azione adrenalinica ad alta velocità".

Need for Speed Unbound sarà disponibile dal prossimo 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Origin, Steam, Epic Games Store) al prezzo consigliato di 69,99 euro. C'è anche un'edizione limitata, la Palace Edition creata in collaborazione con Palace Skateboards, che al prezzo di 79,99 euro includerà quattro auto personalizzate e numerosi item cosmetici.