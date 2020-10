NBA 2K21: tornano le pubblicità nei caricamenti, non potrete saltarle

Si torna a parlare di NBA 2K21, simulatore cestistico sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Games. A proposito del publisher statunitense, quest'ultimo ha deciso di reintrodurre una particolare feature proveniente dalla precedente iterazione: gli spot pubblicitari non saltabili.

I giocatori non sembrano affatto contenti, del resto parliamo di uno dei primi titoli next-gen a essere venduto a 80 euro, un prezzo che non giustifica la presenza delle suddette pubblicità.

NBA 2K21 non solo costerà 80 euro, ma avrà anche le pubblicità

Ricordiamo che, con il lancio del nuovo simulatore targato NBA, 2K Games è stata una delle prime compagnie a parlare della necessità di un incremento dei prezzi dei giochi.

2K è anche uno dei pochi publisher ad aver valutato, e concretizzato, l'idea di inserire degli spot pubblicitari all'interno dei suoi titoli.

La scoperta arriva dagli stessi giocatori di NBA 2K21: prima di ogni match si è costretti a guardare uno spot trasmesso durante la schermata di caricamento.

Il contenuto sponsorizzato riguarda in questo caso il nuovo Oculus Quest 2, il cui filmato promozionale apparirà sia nella versione PC che in quelle PS4 e Xbox One - e, prossimamente, anche nelle edizioni compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre alla compagnia californiana, anche Electronic Arts aveva intrapreso questa strada in occasione della release del più recente UFC 4. Nel caso di UFC le pubblicità erano state aggiunte un mese dopo il lancio del gioco, innescando l'ira dei giocatori: alla fine EA è stata costretta a fare retromarcia e a rimuovere i contenuti sponsorizzati dopo essersi scusata con i suoi utenti.

Anche 2K Games potrebbe cambiare idea valutando il feedback negativo dell'utenza, o potrebbe semplicemente lavarsene le mani. Staremo a vedere, intanto vi segnaliamo che NBA 2K21 è già disponibile all'acquisto su PC, PS4 e Xbox One. La versione per console di nuova generazione sarà disponibile dal 10 novembre per Xbox Series X e Series S e dal 19 novembre per PlayStation 5 - questa edizione costerà 10 euro in più rispetto alla controparte last-gen.