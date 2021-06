Naughty Dog sta lavorando al suo primo gioco multiplayer standalone

Lo scorso anno abbiamo accolto The Last of Us: Parte II, quello che oseremmo definire uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione. Dopo aver lanciato il survival su PlayStation 4, Naughty Dog ha ripreso i lavori sulla chiacchierata modalità multigiocatore - intitolata Factions -, anticipando tuttavia che lo sviluppo avrebbe richiesto del tempo.

È possibile che il comparto PvP dedicato a The Last of Us sia diventato un titolo a sé stante, come suggerisce l'ultimo annuncio di lavoro di Naughty Dog. Factions potrebbe essersi evoluto in qualcosa di molto più grande: sarà il primo titolo multiplayer dello studio?

Naughty Dog recluta personale per il suo nuovo "progetto multiplayer"

"Imbarcati nella nuova avventura di Naughty Dog: il primo gioco multiplayer standalone dello studio!", così recita l'annuncio di lavoro appena pubblicato dalla software house di Santa Monica, nota per aver dato i natali a serie quali Crash Bandicoot, Jak, Uncharted e The Last of Us. Lo studio starebbe cercando un Gameplay Scripter e un Level Designer.

I comunicati non contengono riferimenti a The Last of Us: Parte II né a Factions. Il progetto in questione potrebbe dunque essere un gioco inedito, ma non sarà il "solito" titolo multiplayer: come suggerisce lo stesso sviluppatore, Naughty Dog vuole realizzare un'esperienza multigiocatore con elementi narrativi. "Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità dei nostri giochi story-driven in questo nuovo, originale progetto multiplayer".

Un dettaglio che, guarda caso, coincide con le recenti dichiarazioni di Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios: "Chi dice che un'esperienza multigiocatore non può avere grandi storie?". In un'intervista, Hulst aveva anticipato l'arrivo di un nuovo gioco multiplayer per le piattaforme PlayStation, accennando anche alla presenza di una componente narrativa.

Factions aveva riscontrato un discreto successo al debutto di The Last of Us (2013) e un ipotetico gioco standalone basato sulle medesime meccaniche potrebbe facilmente conquistare i fan del survival. Non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Naughty Dog.

Vi ricordiamo che The Last of Us: Parte II è stato appena aggiornato per supportare l'hardware di PlayStation 5. I possessori della console next-gen possono ora usufruire di una modalità a 60 fps e di altre migliorie, tra cui una risoluzione migliorata e tempi di caricamento ridotti.