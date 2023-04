Naughty Dog si scusa per The Last Of Us su PC e annuncia due nuove patch per questa settimana

Attraverso un post su Twitter, Naughty Dog si è scusata con i propri fan della qualità di The Last Of Us Parte I su PC che non ha soddisfatto le aspettative. Due nuove patch sono attese per questa settimana, ma lo studio ha sottolineato che i lavori non si fermeranno e ulteriori correzioni sono in sviluppo.

The Last of Us Part I PC players: We know some of you have not experienced the Naughty Dog quality you expected. Our team is working hard to resolve issues currently preventing some of you from experiencing the game to ensure it reaches the quality level you expect and deserve. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 31, 2023

"Sappiamo che alcuni di voi non hanno riscontrato la qualità di Naughty Dog che si aspettavano. Il nostro team sta lavorando duramente per risolvere i problemi che impediscono ad alcuni di voi di avviare il gioco e raggiungere il livello di qualità che vi aspettate e meritate" si legge nel tweet.

Lo studio ha anche aggiunto che una patch per correggere il jittering quando la telecamera viene controllata con il mouse è prevista per martedì. Entro la fine della settimana, invece, verrà rilasciato un aggiornamento più consistente per correggere ulteriori problemi.

Nel frattempo, lo studio suggerisce anche di utilizzare i driver più aggiornati, che si sfrutti una scheda video AMD, NVIDIA o Intel. Nel frattempo la collaborazione con Iron Galaxy – lo studio che ha contribuito a realizzare il porting per PC – continuerà ad indagare sui problemi noti per risolverli nel minor tempo possibile.

Al momento, come abbiamo riportato qualche giorno fa, The Last Of Us Parte I ha già totalizzato un importante numero di recensioni negative su Steam. In effetti, il nostro provato non è stato (e non lo è tuttora) esente da problemi, il che rende motivata la delusione come ha ammesso anche la stessa Naughty Dog.

Naturalmente siamo ancora distanti dal completare la campagna, dato che Sony ha inviato i codici solo il giorno di rilascio del titolo. Tuttavia, dopo diverse ore di gioco (anche precedenti alle patch rilasciate fino ad ora), non ci sentiamo di condannarlo.

Il jittering, in effetti, è presente e costante, ma non è tale da compromettere in modo significativo l'esperienza nel suo complesso. Anche il framerate si è rivelato incoerente, soprattutto nelle prime fasi di gioco in cui abbiamo sperimentato – in maniera a dir poco saltuaria – alcuni fenomeni di stuttering.

Insomma, lungi da chi scrive dire che si tratti di un gioco perfetto, indiscutibilmente si tratta di un titolo che presenta più problemi di quanti ci si potesse aspettare. Tuttavia, ha davvero molto da offrire sotto ogni punto di vista e non possiamo che augurare a Naughty Dog un riscatto rapido che dia al gioco l'attenzione e l'apprezzamento da parte del pubblico che finora ha ampiamente meritato sulle piattaforme di Sony.