Nacon: due nuovi giochi ispirati al ciclo di Cthulhu di H. P. Lovecraft

Nacon ha svelato due nuovi progetti basati sui racconti di Howard Phillip Lovecraft e, in particolare, al ciclo di Cthulhu (o Miti di Cthulhu). Cthulhu: The Cosmic Abyss e The Mound: Omen of Cthulhu propongono due approcci molto diversi tra loro.

Partiamo quindi dal primo che rappresenta un'avventura per giocatore singolo. In Cthulhu: The Cosmic Abyss i giocatori impersoneranno Noah, un agente di una divisione segreta dell'Interpol specializzata in casi occulti. Il protagonista indagherà sulla misteriosa scomparsa di alcuni minatori nell'Oceano Pacifico. La ricerca lo porterà nella prigione di R'Iyeh, dove è stato rinchiuso Cthulhu.

Il gioco sarà in prima persona e proporrà un approccio da thriller psicologico e investigativo. Il protagonista, infatti, dovrà indagare sulle misteriose scomparse e affrontare rompicapi "complessi", oltre ad effettuare scelte che influenzeranno l'andamento della storia. Il tutto, naturalmente, mentre Cthulhu cercherà di prendere il controllo della mente di Noah.

Cthulhu: The Cosmic Abyss è sviluppato da Big Bad Wolf Studio, già autore di The Council e Vampire: The Masquerade – Swansong, e sarà disponibile nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Più vicino è invece The Mound: Omen of Cthulhu che arriverà entro la fine di quest'anno. Il gioco è sviluppato da ACE Team (Zeno Clash) e proporrà un'esperienza multiplayer. Il titolo può essere affrontato da soli o in compagnia di tre amici (al massimo) nella modalità cooperativa.

L'opera prende ispirazione dall'omonimo romanzo di Lovecraft e, anche in questo caso, utilizzerà la prima persona. Il gioco ci cala nei panni di un gruppo di conquistadores che dovranno affrontare una cupa giungla alla ricerca di una misteriosa città che dovrebbe ospitare enormi tesori. Naturalmente, i giocatori dovranno fare i conti con la creatura, Cthulhu, che tenterà di influenzare le loro menti. Anche The Mound: Omen of Cthulhu sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.