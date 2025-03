Samsung Flex Gaming: la console portatile pieghevole e decisamente curiosa

Al Mobile World Congress di Barcellona, Samsung ha mostrato il prototipo di una console portatile molto simile a Switch. No, non si tratta dell'ennesimo handheld PC, ma di un dispositivo ripiegabile

Mentre gli handheld PC si fanno strada tra gli appassionati di gaming, all'MWC di Barcellona, Samsung ha mostrato un prototipo davvero curioso di quella che è la sua interpretazione di console portatile: Samsung Flex Gaming.

Come avrete sicuramente dedotto dal nome, la particolarità di questa console è la possibilità di essere ripiegata su sé stessa, esattamente come i dispositivi cosiddetti "foldable". Naturalmente, come tutti i pieghevoli di Samsung, anche la piccola console dispone di un display OLED.

Nonostante si tratti semplicemente di un prototipo, Samsung ha perfino mostrato un'unità funzionante. Certo, la piattaforma era alle prese con giochi mobile, quindi non si tratterebbe di un'alternativa a Steam Deck e simili. Appare più come una soluzione pensata come alternativa allo smartphone dedicata al gioco in mobilità.

Il display è sicuramente d'impatto, ma sfortunatamente risulta difficile ignorare l'evidente piega al centro dello schermo. Tuttavia, il design rimane comunque interessante. Ad esempio, su entrambe le metà della console, è possibile notare due generosi fori. Questi sono stati pensati per ospitare gli stick analogici quando la console viene richiusa.

Ancora più interessanti, però, sono i tasti azione e il pad direzionale che sembrano assenti. In realtà, uno sguardo più attento vi farà notare che sul bordo dei fori per gli stick sono stati posizionati quattro pulsanti che assolvono a queste funzioni, senza intaccare il profilo della console o ridurre lo spazio per gli stick.

Il tutto è contenuto in uno chassis bicolore dai toni a dir poco sgargianti – giallo e verde fluo – che ricorda chiaramente quello di Nintendo Switch. Anche in questo caso, infatti, i due controller possono essere separati dalla console. Trattandosi di un concept non abbiamo alcuna informazione sul prezzo e sulla data d'uscita, ma è innegabile che si tratta di una proposta davvero interessante, quantomeno in termini di trasportabilità.