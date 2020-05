MotoGP 20, il nuovo titolo di Milestone: un giro lanciato a Jerez con il pilota Ducati AndrewZh

Lo scorso 23 aprile Milestone ha lanciato il suo nuovo titolo MotoGP 20, videogioco ufficiale del motomondiale, ricco di novità ed ulteriori miglioramenti nella gestione delle gare, nella grafica e più genericamente nell'intera esperienza di gioco.

Introdotte anche varie novità per la modalità Carriera che può accompagnarci in un percorso di crescita tra le categorie Moto3, Moto2 e MotoGP, MotoE e la Red Bull Rookies Class tramite aggiornamento gratuito, con la possibilità di gestire le nostre finanze, i componenti del team, i contratti nonché punti per sviluppo e ricerca della nostra due ruote.

MotoGP 20 sostituisce la precedente versione 19 nelle competizioni ufficiali del campionato MotoGP eSport ed anche nelle gare che da qualche weekend si stanno svolgendo tra i piloti del motomondiale, ultimo dei quali quello del 3 maggio in programma dalle 15:00 su Sky o sul canale Youtube ufficiale MotoGP eSport.

Questo terzo appuntamento si svolgerà sul circuito di Jerez, e per l'occasione il pilota eSport ufficiale Ducati AndrewZh ci porta a scoprire il tracciato con un giro lanciato realizzato con il nuovo titolo MotoGP 20.

Questo di Jerez, a differenza dei precedenti appuntamenti, accoglierà la partecipazioni di tutte e tre le classi del campionato con i seguenti partecipanti e regole:

Moto3

Numero piloti in griglia: 10

Giri da percorrere: 8

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolò Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi

Moto2

Numero piloti in griglia: 10

Giri da percorrere: 8

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

MotoGP

Numero piloti in griglia: 11

Giri da percorrere: 13, ossia il 50% della percorrenza di gara reale