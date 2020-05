MotoGP 20 arriva anche su TIMGames sfruttando lo streaming delle reti 5G ultrabroadband

Su TIMGames arriva il nuovo gioco di corse MotoGP 20 che permette ai giocatori di partecipare alla stagione 2020 della MotoGP sfidando i campioni del gioco nelle corse sulla Moto3 per arrivare poi alla classe più importante. In questo caso MotoGP 20 vanta una serie di nuove funzionalità che lo rendono senza dubbio uno dei titoli più realistici consentendo gare in piena esperienza MotoGP, dai box alla pista.

MotoGP 20: ecco le sue novità su TIMGames

Quali sono le novità che gli utenti potranno trovare su MotoGP 20? Il gioco vede un gameplay migliorato ma anche una nuova modalità “carriera” dove i giocatori possono vivere le emozioni della pista e del paddock. Praticamente possono immergersi completamente nella MotoGP come se fossero nella realtà e in questo caso non sarà sufficiente essere semplicemente veloci sul circuito visto che i giocatori dovranno prendere le migliori decisioni per la strategia vincente e dominare così il campionato. Quali decisioni? Scelta del personal manager e del team alla ricerca del giusto equilibrio tra budget e rendimento per lo sviluppo della moto.

Il gameplay è stato reso più importante, con nuove funzionalità che ne aumentano il realismo come la gestione carburante, il consumo pneumatici asimmetrico e i danni aerodinamici che avranno un impatto anche sulle prestazioni della moto.

MotoGP 20 arriva dunque anche sul catalogo di TIMGAMES 2020 che è stato profondamente rinnovato, con oltre 100 titoli. Azione, avventura, strategia, sport, simulazione, giochi di ruolo e sparatutto sono solo alcuni dei generi con cui divertirsi su TIMGAMES. Oltretutto ricordiamo che tutti i mesi il catalogo viene arricchito di ulteriori nuovi giochi. Per scoprirli basta visitare la pagina TIMGAMES su tim.it.

TIMGAMES è riservato ai clienti con una connessione internet TIM in banda ultra-larga (tecnologia FTTH, FTTC e FTTE) e ai clienti TIM mobile con offerta 5G, TIM Advance 5G TOP.

Con TIMGAMES è possibile giocare subito a tutti i titoli quanto si vuole, dove si vuole, con chi si vuole e alla massima velocità del 5G.

TIMGAMES su smartphone 5G e su TV

TIMGAMES è incluso per 3 mesi nell’ offerta 5G, TIM Advance 5G TOP. Al termine della promo l’offerta cesserà in automatico. Per la fruizione del servizio TIMGAMES sul territorio nazionale i GIGA sono illimitati. Il traffico dati associato al download dell’app TIMGAMES e per la fruizione del servizio in roaming è addebitato in base all’offerta TIM Advance 5G TOP.

Ricordiamo anche TIMGAMES su TV che altro non è se non un servizio riservato ai clienti con offerta TIM a banda ultra-larga (tecnologia FTTH/FTTC/FTTE) ed è offerto a 5€/mese per 3 mesi, poi 10€/mese con decoder TIMVISION Box e il TIM Gamepad inclusi in noleggio e a 3€/mese per i premi 3 mesi, poi 8€\mese con TIM Gamepad incluso in noleggio per attivazioni nei Negozi TIM e da Servizio Clienti Linea fissa 187.