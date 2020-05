Mafia II: Definitive Edition scende a 20 fps su PS4 e Xbox One

Le versioni rimasterizzate di Mafia hanno fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni, soprattutto nel caso della Definitive Edition del primo capitolo, un remake grafico completo con il motore di Mafia III. Le altre Definitive Edition sono meno sbalorditive e sembra che quella di Mafia II mostri qualche difficoltà su console.

In particolare, non gira a 4K nativi su nessuna console, ovvero PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Inoltre, il frame rate non è stabile e spesso il gioco scende sotto i 20 fotogrammi per secondo. Non è un risultato propriamente gratificante, se si considera che il gioco è stato originariamente rilasciato 10 anni fa.

Risoluzioni di Mafia II: Definitive Edition su console

Xbox One X: 3200 x 1800

PS4 Pro: 2560 x 1440

PS4: 1920 x 1080

Xbox One S: 1200 x 900

Mafia II: Definitive Edition usa un sistema di risoluzione dinamica: ovvero, quest'ultima viene cambiata in funzione delle risorse di calcolo e della complessità della scena. Le prestazioni sono variabili e mentre Xbox One X riesce a mantenersi quasi sempre sui 30 fps, con sporadici cali a 20 fps, PS4 Pro è la console che fatica di più, scendendo sotto i 20 fps in un numero maggiore di casi rispetto a PS4 e Xbox One.

