Mafia Trilogy disponibile: ecco dove acquistarla

Mafia: Trilogy è ora disponibile per l'acquisto su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam, mentre prossimamente arriverà anche su Epic Games Store. Per il prossimo futuro sono previste anche le versioni Stadia di Mafia II: Definitive Edition e Mafia III: Definitive Edition.

Mafia II e III Definitive Edition permettono di affrontare vicende legate alla criminalità organizzata appartenenti a epoche differenti. Ambientato dopo la seconda guerra mondiale, Mafia II vede l'eroe di guerra Vito Scaletta invischiato con la mafia per pagare i debiti di suo padre. In Mafia III, invece, dopo anni di servizio in Vietnam, Lincoln Clay vede sterminare la sua famiglia adottiva, la mafia nera, dai gangster italiani.

Se Mafia II e III Definitive Edition sono delle remaster "blande" dei due corrispondenti capitoli della serie, il piatto forte di Mafia Trilogy è Mafia: Definitive Edition, remake completo del gioco originale con il motore grafico di Mafia III. Ciò rende la grafica di questo imperdibile classico del 2002 veramente molto soddisfacente come abbiamo visto con questa gallery di screenshot.

2K Games parla di fedele remake ricreato da zero da Hangar 13 e compatibile con il 4K e l'HDR. Non solo migliora notevolmente la grafica e le dinamiche di gioco originali, ma espande l'esperienza narrativa aggiungendo alla Lost Heaven degli anni Trenta nuove funzionalità come le moto e i collezionabili. Mafia: Definitive Edition uscirà il 28 agosto 2020 ed è disponibile ora per la prenotazione, singolarmente o come parte di Mafia: Trilogy.

Mafia Trilogy si può acquistare su:

Chi acquista Mafia Trilogy potrà poi riscattare gratuitamente Mafia: Definitive Edition quando uscirà ad agosto. Il pacchetto completo costa 59,99€, ma è anche possibile acquistare il solo Mafia: Definitive Edition per 39,99€. Mafia III per Xbox One è adesso in offerta su Amazon con il 50% di sconto.