Mafia Trilogy: remake grafico completo per il primo capitolo

Anticipata nei giorni scorsi con un tweet sul profilo ufficiale della serie, Mafia Trilogy diventa adesso ufficiale con il primo teaser trailer e le prime immagini, in attesa dell'annuncio definitivo previsto per il 19 maggio alle ore 18:00. Sorprendono soprattutto le immagini, che mostrano un primo capitolo in grande spolvero e fanno pensare che sia stato realizzato un remake grafico completo di Mafia: The City of Lost Heaven.

Mafia Trilogy comprenderà tutti e tre i capitoli della serie ed è prevista per PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store e Steam). Se per Mafia 3 (già presente su queste piattaforme) si parla di semplice trasposizione, per i primi due capitoli saranno create delle Definitive Edition. Come detto, soprattutto per il primo Mafia lo sviluppatore Hangar 13 sembra aver migliorato in maniera consistente quasi tutti gli elementi grafici. Si vocifera che sia stato utilizzato il motore di Mafia 3 per il remake del primo capitolo, mentre per Mafia 2 Definitive Edition si parlerebbe di "semplice remaster" rispetto al gioco originale, quindi senza fare ricorso a una tecnologia grafica più recente.

Nelle scorse ore, Mafia Definitive Edition è erroneamente apparso sul Microsoft Store. Prima di essere rimossa, la pagina ha rivelato che la nuova versione è prevista per il 28 agosto, comprensiva di una serie di bonus digitali. La data di rilascio sembra relativa al remake del solo primo capitolo, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per far luce in maniera definitiva sui dettagli del rilascio.